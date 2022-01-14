巷仔內／空軍頻出事　曝飛官培養問題

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尤其近2年來志航基地F-5部訓機因為老舊而事故不斷，空軍多次停飛F-5機隊進行「天安特檢」，導致飛行員中間轉換訓練受到影響。空軍向漢翔公司採購66架國造勇鷹高教機，將作為汰換AT-3與F-5戰機之用，只能期待新式高教機2026年全數交機，取代舊式的AT-3與F-5部訓機。
解決了戰機的硬體問題，最棘手的恐怕是要面臨飛行員的養成問題。空軍現役經國號、幻象2000與F-16戰機約300多架，按照部頒規定「座艙比」（飛機座艙與飛行員的比例）1.5，但我國戰機座艙比只有1.33，等於一架戰機，平均只能分到1.33位飛行員，未來新購66架F-16V型機交機，包括56架單座機、10架雙座機，預計還需招募107名飛行員，空軍飛行員的缺口會持續擴大。
空軍飛行員不足有兩大先天因素，包括少子化與國人近視比例高，空軍只能先放寬飛行生招募標準，再來是修訂「國軍飛行人員暨飛行學官（員、生）角膜屈光雷射手術專案計畫」，透過放寬考試成績與視力標準，來補足飛行員招生缺口。
就算找到合格的飛行員，但是空軍這幾年又面臨「退伍的跟進來的人數一樣多」困境，根據國防部提交立院資料，2011年至2019年8月底，空軍F-16型戰機新增合格飛行員人數為129人，但同期間該型機辦理離退的飛行員也達108人。空軍難留飛行員包括升遷管道、待遇比不上民間航空公司等因素，近幾年來兩岸關係緊張，空軍戰機出勤攔截共機次數頻繁，飛官任務繁重，都讓許多飛官萌生退意。退役空軍將領無不呼籲應要想辦法留下資深飛官，包括在待遇、升遷、勤務壓力等予以調整。
培養一名優秀飛官上千萬元跑不掉，飛官離職讓空軍傷透腦筋，為了鼓勵飛官留營，國防部曾於2002年發60萬元獎勵續服，退伍人數由2000年近百人，馬上下降到40人不到。2005年調降為36萬元，並排除中校以上飛行員，退伍人數立即攀升到80餘人，2007年暫停發放，當年就有133人退伍。
跟民航機機師動輒30萬月薪相較，飛官服役期滿後，都會選擇跳槽到待遇更好的民航公司，為了提高留營誘因，已故參謀總長沈一鳴在任內大力推動飛行員續服獎助金，一位中校飛行員每月領逾25萬元，已經比國防部長還高，近兩年國際航空業遭逢疫情衝擊，航空業低迷，讓許多飛官打消轉飛民航機念頭，2020年就沒有飛官辦理退伍。然而，疫情總有過去的一天，空軍必須思考在新戰機引進之際，如何增添更多飛官留營誘因。