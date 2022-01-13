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憂被監控！比荷籲冬奧選手別帶手機　中國駁：毫無根據

▲北京冬奧將在2月4日開幕，除了疫情風險尚未排除外，甚至有國家呼籲選手要留意被監控。冬奧示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲北京冬奧將在2月4日開幕，除了疫情風險尚未排除外，甚至有國家呼籲選手要留意被監控。冬奧示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-13 15:01:05

近日有消息稱，荷蘭和比利時2國，建議赴中國參加北京冬奧的選手，不要攜帶手機和電腦等3C產品，以免遭到監控或竊密；對此中國駐荷蘭大使館則駁斥，相關說法毫無根據。

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綜合《路透社》、《美聯社》等外媒報導，荷蘭與比利時的奧林匹克委員會，都曾指示將前往中國參加冬奧的運動員，將手機和筆記型電腦留在家中，原因是為了預防中國可能的監視與竊密。

荷蘭奧林匹克委員會和體育同盟技術總監德瑞克斯（Maurits Hendriks）證實此事，聲稱他們相當關注一個國家的安全局勢、政治背景，以及網絡安全。

對此，中國則一一予以駁斥。中國駐荷蘭及駐比利時大使館，都在12日於官網上發表聲明，駁斥相關說法。中國駐荷蘭大使館在聲明中強調，有關說法毫無事實根據，中國堅決反對一切形式的網絡竊密活動，包括大規模數據監控活動，是保護網絡和信息安全的踐行者和推動者，近年也先後通過《網絡安全法》、《數據安全法》、《個人信息保護法》等多項法律，中國公民和各國赴華人員的隱私和信息安全都依法受到保護。

至於中國駐比利時大使館的聲明，內容也相去不遠，同樣指控比利時赴華人員可能面臨網絡竊密風險的說法是毫無根據的，其擔心也是毫無必要的。

▲中國駐荷蘭及比利時大使館皆駁斥外媒有關說法。（圖／翻攝自中國駐比荷大使館官網）
▲中國駐荷蘭及比利時大使館皆駁斥外媒有關說法。（圖／翻攝自中國駐比荷大使館官網）

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