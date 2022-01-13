聯醫連環爆 張上淳：Omicron傳染力強！護理師難免失誤
中央流行疫情指揮中心今（13）日公布新增14例本土個案，除了聯邦銀行群聚案擴大外，北市聯醫仁愛院區也有1位病房護理師染疫，繼之前北市聯醫中興院區2位護理師確診後，又一起醫護人員感染。聯醫連環爆，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，目前兩處院區匡列採檢結果，尚無往外擴大的跡象。而為何醫護人員接連確診，張上淳強調第一線人員都很辛苦，Omicron傳染力強，很多環境都有可能難免出現小失誤，目前還不確定具體是哪出問題。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 15:11:02
今日新增的仁愛院區確診護理師，近期曾有照顧4位確診病人，其中包括2人是感染Omicron病毒株。而之前的中興院區染疫的2位護理師已透過基因定序，確認皆是感染Omicron病毒株，並且病毒株與其中一位護理師所照顧的病人相同。
Omicron病毒株傳染力強，第一線醫護人員接連傳出被感染，張上淳表示目前兩處院區的相關接觸人員都已擴大匡列，部分還在檢驗中，目前出爐的採檢結果均為陰性，醫院內尚無疫情擴大的跡象。
有媒體詢問為何聯醫確診連環爆，是否哪個環節出現問題，張上淳則表示，第一線醫護同仁都非常辛苦，Omicron傳染力本來就強，很多環節都有可能因為忙碌出現小失誤，就讓病毒趁機入侵。不過這3位染疫護理人員照顧的病患都是輕症為主，並沒有太多複雜動作，具體來說是從何途徑被感染，目前還不清楚，要繼續調查釐清，會請醫院多加注意。（編輯：倪浩軒）
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