和胡宇威愛情長跑修成正果 陳庭妮「小心藏愛」原因曝光
胡宇威和陳庭妮愛情長跑8年，儘管是一個大家都知道的祕密，但2人對外都未鬆口承認戀情，選在今（1）日「1314」下午1點14分首次放閃，就是宣布婚訊。陳庭妮透過經紀人表示，希望能在社會氛圍因疫情嚴峻而低迷的情況下，分享幸福與溫暖給大家，並向《NOWnews今日新聞》透露2人尚沒有舉辦婚宴的計畫。
記者臺孝婷/台北報導
2022-01-13 15:15:45｜2022-01-13 15:16:08
陳庭妮表示：「今天是習慣低調的我，有史以來最高調的一天 要公佈之前突然心跳好快。但感受到簡直溢出來的愛。謝謝大家讓我們任性，長時間在愛情路上讓我們保有自己的空間，我們很幸福喔。」她的經紀人則透露：「多年以來,兩位身為彼此的好朋友，深深的了解雙方在各自作品上的努力，長時間選擇不公開這段感情是希望大家能關注他們在表演事業上的努力，謝謝所有人給予他們足夠的空間在愛情中可以盡情的任性，妮妮談感情的方式比較低調，連求婚的情節也都是彼此最舒服的樣子。」
胡宇威則透過經紀人分享求婚過程，「宇威規劃爬山之旅，但兩人簡配爬8小時，爬到女主角臉愈來愈臭，好不容易攻頂可以求婚卻天色已暗，兩人在路過山友提醒下趕緊下山，宇威想著『自己要求婚啊』，下了山到停車場他就拿出鑽戒，但因為爬山爬到腿軟，就真的兩腿一軟，跪在地上『求』婚。」