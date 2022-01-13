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聯邦銀14人染疫！延燒家庭群聚　4行員尾牙「同桌用餐」

▲指揮官陳時中表示，聯邦銀群聚累計14人染疫。（圖／指揮中心）
▲指揮官陳時中表示，聯邦銀群聚累計14人染疫。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-01-13 15:35:22

本土疫情連環爆，今（13）日增加14例本土個案，有關聯邦銀行群聚案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示。其中確診的4名員工，在尾牙同桌吃飯，桃園市府現已針對餐廳員工與同天用餐客人進行匡列。

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由染疫居服員乾妹妹匡列家人中，有2名確診，延伸至聯邦銀行行員群聚，根據疫調指出，居服員曾在12月30日、1月4日各前往該銀行，由案17630進行承辦業務，在過程中，疑似因講電話而移開口罩，懷疑是由此發生傳染，但確切情況還要再釐清。

陳時中表示，目前該銀行分行總計有30名員工，目前採檢結果17人陰性、13人陽性，加上1位行員也確診，聯邦銀行相關累計達14例，其中有4人曾在1月7日尾牙時，在一家西餐廳同桌吃飯，桃市府已針對餐廳員工和用餐的客人進行疫調與匡列。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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