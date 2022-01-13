居服員是超級傳播者？羅一鈞：未符定義、不建議這樣指涉
桃機染疫案，從最早的機場清潔員，再到手推車清潔人員的居服員妻子，而該居服員因曾前往聯邦銀行健行分行辦事，又引發目前延燒最快的聯邦銀行相關群聚。外界有說法認為該居服員案17472是「超級傳播者」，對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該居服員的傳染情況尚未符合流行病學對超級傳播者的定義，不建議這樣指涉。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 15:37:54
回顧整起桃機染疫風暴，最早傳出的清潔員群聚大致告一段落，指揮官陳時中今日在防疫記者會上多次直言，聯邦銀行群聚是現下疫情的「重中之重」。而連結聯邦銀行健行分行與桃機染疫案的，就是案17472居服員，她是機場手推車清潔員的妻子，且她還有傳染給乾妹妹友人，變成多起群聚案的關鍵樞紐。
外界用「超級傳播者」形容，包括桃園市長鄭文燦也用這名詞稱呼、來強調病毒傳播速度快。對此，羅一鈞則表示，按照一般流行病學的定義，超級傳播者至少是1人傳10人才算，而這位居服員實際上直接連結的個案，目前可能只有1位家人、1位乾妹妹友人、1位銀行行員、1位她居服照顧的人員，並不符合定義。
羅一鈞強調，乾妹妹友人和銀行行員後續有衍生出規模較大的群聚感染，但目前只能說源頭可以回溯到居服員，然而不是居服員直接去傳染給所有這些案例，呼籲外界不要用這樣的特殊名詞去指涉，忠實根據疫調狀況呈現就好。（編輯：倪浩軒）
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