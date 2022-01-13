越南車企過好年！汽車銷量年增3%　年後繼續旺

越南汽車製造商協會（VAMA）11日公布數據顯示，該協會旗下車企在去年的汽車銷量累計逾30萬輛，年增3%。車業專家表示，農曆年節的購物旺季將讓越南車市一路長虹到過年。
記者李澍/綜合報導
2022-01-13 15:46:52
該協會釋出的報告顯示，2021年全越南汽車製造商協會各成員的汽車總銷量達30萬4149輛，較去年成長3％；在車輛種類上，旅遊客車銷量下降3％，商用車成長17％，專用汽車成長50％；其中，旅遊客車的銷量下滑應是受到疫情影響，遊客減少的拖累。
另外，去年原裝進口車也較越南組裝車賣得更好。據統計，去年原裝進口車的銷量為13萬5792輛，年增率24%，而越南國內組裝車銷量則為16萬8357輛，年減10％。
業內人士預測，與去年12月相比，2022年初的汽車銷量可能會降溫，但進入農曆年的購物旺季，汽車銷量將會維持成長態勢。因疫情控制得宜，去年12月，該協會旗下車企銷量達4萬6759輛，較前月成長21％。
不過，業內專家也表示，這份調查並未完全反映出越南國內的汽車市場總體發展情況，原因是包括Audi、Jaguar、Benz、Nissan、Subaru、Volkswagen、volvo等品牌參與了統計，卻未透漏銷售情況。