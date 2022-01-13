移工靠「同鄉」匯款回鄉遇詐騙　9萬辛苦錢差點沒了

《四方報》報導，當心詐騙！一名在台工作的阮姓越南籍看護由於過年無法回家，欲將一筆積蓄匯款回家孝敬父母，但又盼能省取手續費，於是透過臉書尋找可透過地下管道協助匯款的同鄉好友，果然結識一名自稱同鄉的網友，卻不知是遇上詐騙集團。阮姓看護於是在對方指示下前往超商進行匯款，所幸被敏銳的超商店員發現，通知警方到場後，才守住辛苦錢。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-13 16:13:08
綜合媒體報導，這名40多歲的阮姓移工來台南工作才半年多，一句中文都不會說的她背負家中經濟重擔，省吃儉用下存了9萬塊錢，想著今年過年礙於疫情回不了家鄉，於是想將存款匯回家，讓父母知道自己在台灣一切安好、也有賺到錢。節省的她連10美元的手續費都捨不得花，於是上網尋找同鄉協助匯款，不料卻遇上詐騙集團，兩人互加賴後，阮姓移工在對方指示下前往超商，並透過對方傳來的教學影片操作ATM，行徑引起店員注意，於是通報台南市警五分局開元派出所，表示「有外籍人士可能遭詐騙」，請員警到場協助。
由於移工語言不通，員警到達超商後，全程透過google翻譯軟體與移工溝通，向她說明影片操作教學是詐騙慣用手法，若匯款恐怕辛苦錢將白白被騙走，還可能因此被警方當作是詐欺集團的幫助犯。而詐騙集團在得知阮女身旁有警方協助後，也立刻將賴封鎖，讓原本不疑有他的阮女驚覺自己遭到詐騙。她表示，以為同鄉都會互相幫忙，沒想到卻是詐騙，讓她相當害怕，所幸最終保住了積蓄。
警察也特別呼籲，根據銀行法第29條第1項，除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。警方表示，移工來台工作很辛苦，未來將多利用外籍移工休假的場合進行防詐騙宣導，以避免移工被騙。