大馬學生現身說法！來台留學生人數銳減成因曝

《四方報》報導，台灣高等教育近年來積極推廣新南向政策，由於馬來西亞有華人族群，往年都是境外生最大的來源國，但根據教育部2021年8月更新的統計，在109學年度，越南學生以1萬7534人位居台灣第一大境外生來源國，而馬來西亞倒退第二，僅1萬3964人，而印尼緊追在後，有1萬3804人。 事實上，2017年後來台馬來西亞籍留學生原本逐年飆高，巔峰時期高達1萬7079人。但這個趨勢維持至2018年便開始下滑至16717人，雖然仍位居境外生來源國排名前三名，但可以觀察到人數正在下降。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-13 15:58:10
曾來台灣就讀國立大學理工學系的馬來西亞籍學生Caleb Teo表示，馬來西亞學生來台人數減少最主要的原因首先是疫情，再來是許多馬來西亞的國營企業不太承認台灣的學歷，或許會影響部份學生的意願；除此之外，他指出馬來西亞學生對台灣教育的印象是中文教育多，但英文教育可能不及新加坡或歐美，會是影響留學生來台的因素之一；不過據他觀察，有意願來台灣就讀理工學類相關的大馬生還是蠻多的，馬來西亞學生對台灣的理工學類、藝術相關領域普遍抱持正面評價。在台灣就讀四年且畢業的 Caleb Teo，回馬來西亞後創業並兼任工程師，經營公司2年多，並且投資幣圈有成。對於台灣他始終有很好的印象，計畫等事業穩定後再來台灣發展。
台灣政府面對馬來西亞學生大幅減少的現象，正在推出解決對策。為招收更多馬來西亞學生，近年來教育部積極推動僑教政策，提供獎學金、強化對境外生的照顧和補助大專校院辦理相關輔導活動，而台灣海外聯招會每年都會帶領各大專院校代表到馬各地巡迴舉辦留台升學展。
即便如此，馬來西亞學生考量到種種因素，以及中國強力的招生政策，讓台灣招生的困難度更加提高。且現今受新冠疫情影響，未來幾年的東南亞學生來台求學人數減少是在所難免，隔離、檢測等昂貴費用也會打擊馬來西亞學生來台求學意願。接受四方報訪問的幾位馬來西亞學生紛紛指出，疫情的確讓後輩對出國唸書有些怯步。
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