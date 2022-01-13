案17701護理師確診 黃珊珊：有去小吃店、院區超商採買
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸蔓延，北市除了中興院區爆發群聚感染有3名確診者外，聯合醫院仁愛院區也有1名護理師確診。台北市副市長黃珊珊與衛生局相關人員，今（13）日下午透過視訊會議的方式舉行線上記者會，並且公布該名確診護理師案17701的相關足跡，除了稍早由新北市政府公布往返海山站與忠孝復興站外，還有到大安區的包子店與馬來西亞餐廳用餐的足跡。
記者丁上程／台北報導
2022-01-13 16:07:04
黃珊珊表示，該名確診案例從8日到12日期間，都有搭乘捷運板南線從海山站往返忠孝復興站的紀錄，其中8日晚間有前往位在公館的「池先生Kopitiam」馬來西亞餐廳用餐，9日上午則前往大安路一段「包仔的店」購買包子饅頭等食物；8日與10日上午則有到仁愛院區地下室的萊爾富超商消費。
衛生局方面表示，周圍的地點都已經進行清消，也呼籲民眾若於公布的時間內有出入相關場所，必須要注意自身健康狀況，若有異狀應就近至附近的採檢地點進行採檢。
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