王力宏美國打疫苗「多花3650元」 粉絲崩潰：原來是假的
「蕾神之槌」第二季持續延燒，王力宏今（13）日一早透過律師發出聲明，怒批李靚蕾刻意抹黑、造謠，怎料卻反遭對方曬出購買網軍的證明回擊，從請款單截圖可以看到，王力宏除了花錢幫「王爸爸寫的詩」增加按讚數、留言之外，他去年6月在美國打疫苗的貼文也有「入榜」，讓網友、粉絲都崩潰直呼：「原來這些都是假的。」
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-13 16:34:05
從李靚蕾曬出請款單的「IG數據」分析中可以看到，王力宏特地安排「王爸爸的詩」2萬點讚、200則評論，費用是人民幣420元（約台幣1826元），另一篇則是他去年6月11日，曬出在美國打疫苗時的照片，比起王爸爸的創作，這則貼文的價格直接再翻一倍，用840人民幣（約3650元台幣），換取4萬點讚和400則評論。
李靚蕾曝光證明後，網友紛紛到王力宏IG貼文朝聖，甚至用價格來暗指王力宏買網軍一事：「840？我坐下來看」、「所以買網軍來按疫苗的讚要幹嘛」、「給你100個讚，不用付錢」，至於王爸爸寫的詩，也引來眾人討論：「成全你一片孝心」、「王爸爸你寫的是『無病呻吟，為賦新詞強說愁』」、「420不用，我這不就來了嗎」、「這詩直接爆紅」。
※【NOWnews 今日新聞
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