拖了太久了 中市南屯「溪西」居民需要國中

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何文海指出，溪西地區近年人口不斷增加，依都發局資料，過去3年間，該地區新建大樓增加住戶包括文山里891戶、春安里627戶，共有1518戶。多年來不停爭取設立國中，具體提出各種實施方案，但卻不曾看到市政府有所作為。如今溪西地區發展迅速，鄰近工業區以及建功重劃區，且諸多新建案林立，加上產業園區也如火如荼地規劃中，將來必定會增加更多新住戶，因此國民中學校的增設事宜刻不容緩。
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當地居民陳先生表示，從我住家到萬和國中(溪東)或安和國中就要30分鐘的公車車程，而且這還是不包括等公車的時間；若是雙薪家庭的話就要讓阿公阿嬤接送上下學，阿公阿嬤年紀都很大了，市府根本沒有為我們這邊的居民想過。
另外，莊先生表示，他原本是住在大里區，就是覺得這裡交通很方便，又有文中、小預定地，所以才搬來這裡，沒想到等了這麼久，都完全沒有進展，令他非常失望。
現場居民也提到，顏寬恒去年(110年)為沙鹿地區爭取設立國小，竟在同年10月就拍板定案，市府也承諾預計會在3年後完工，相較南屯溪西地區爭取設立國中超過10年，如此的差別待遇，令人不禁質疑是否又是盧市長護航顏家的表現？
張廖萬堅立委也表示，他在民國98年還任職市議員的時候，就有針對文中52和文小78提議，督促市府盡速著手規劃建校；如今時隔多年，興建計畫卻依舊在原地踏步，如今他又一次聽到民眾的心聲，會再度與市府聯繫，傳達地方需求。
對此，市府都發局表示，已將該區域的都市計劃送交予內政部審議
，惟需地政局配合上交市地重劃的規畫圖，才能繼續進行審查。
教育局則是回應說，因面積4公頃的文中52涉及私人土地，需要大量經費才能進行徵收，但由於缺乏資金，所以目前就是等待都發局送交的計畫通過，屆時若通過，會有大約２公頃文中、小用地，其餘面積則是部分作為其他用途、部分還給地主。
最後，何文海提出方案供市府參考，1.市府向台糖租地興建國中2.跨區重劃時，應將這一區進行優先施作設立國中的規劃3.建議在台中科技大學中護健康學院做附屬國中，以解決急需國中的燃眉之急。並要求台中市政府於2個月內要給予回應，不應再推辭拖延。