拖了太久了 中市南屯「溪西」居民需要國中

台中市南屯區筏子溪以西地區，包含「寶山、文山、春安、春社」等4里，地方稱為「溪西」地區。卻沒有任何一間國中設立在該區域，就讀國中須長途跋涉才能念書。今(13)日民進黨市議員何文海舉辦「溪西地區國中進度說明會」，邀集立委張廖萬堅、當地里長、居民及市府相關單位人員，希望能爭取地方學童就近讀書的權利，要落實教育平權。

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何文海指出，溪西地區近年人口不斷增加，依都發局資料，過去3年間，該地區新建大樓增加住戶包括文山里891戶、春安里627戶，共有1518戶。多年來不停爭取設立國中，具體提出各種實施方案，但卻不曾看到市政府有所作為。如今溪西地區發展迅速，鄰近工業區以及建功重劃區，且諸多新建案林立，加上產業園區也如火如荼地規劃中，將來必定會增加更多新住戶，因此國民中學校的增設事宜刻不容緩。

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當地居民陳先生表示，從我住家到萬和國中(溪東)或安和國中就要30分鐘的公車車程，而且這還是不包括等公車的時間；若是雙薪家庭的話就要讓阿公阿嬤接送上下學，阿公阿嬤年紀都很大了，市府根本沒有為我們這邊的居民想過。

另外，莊先生表示，他原本是住在大里區，就是覺得這裡交通很方便，又有文中、小預定地，所以才搬來這裡，沒想到等了這麼久，都完全沒有進展，令他非常失望。

現場居民也提到，顏寬恒去年(110年)為沙鹿地區爭取設立國小，竟在同年10月就拍板定案，市府也承諾預計會在3年後完工，相較南屯溪西地區爭取設立國中超過10年，如此的差別待遇，令人不禁質疑是否又是盧市長護航顏家的表現？

張廖萬堅立委也表示，他在民國98年還任職市議員的時候，就有針對文中52和文小78提議，督促市府盡速著手規劃建校；如今時隔多年，興建計畫卻依舊在原地踏步，如今他又一次聽到民眾的心聲，會再度與市府聯繫，傳達地方需求。

對此，市府都發局表示，已將該區域的都市計劃送交予內政部審議

，惟需地政局配合上交市地重劃的規畫圖，才能繼續進行審查。

教育局則是回應說，因面積4公頃的文中52涉及私人土地，需要大量經費才能進行徵收，但由於缺乏資金，所以目前就是等待都發局送交的計畫通過，屆時若通過，會有大約２公頃文中、小用地，其餘面積則是部分作為其他用途、部分還給地主。