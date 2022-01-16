開電暖器前「3步檢查」必做 沒看到這點千萬別買別用
日前紐約發生30多年來最嚴重的住宅公寓火災，造成19人喪生、多人命危，而電暖器被指是起火「兇手」。近期冷氣團接連報到全台急凍，民眾也急著打開電暖器取暖，家電達人486先生提醒，若電暖器購買已久，使用前務必先做事先3步檢測，包含經濟部標準檢驗局標籤、電源線以及開啟時是否有異音，才能避免釀災。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-16 09:00:00
486先生提醒，購買或開啟久未使用的電暖器前，務必先檢查是否貼有經濟部標準檢驗局「一箭穿心」標識，若沒有則盡快換新機以確保使用安全；接著檢查電源線是否有老化、破損的狀況，電線絕緣不良容易造成短路進而引發火災；最後，電暖器開啟時先注意是否有異音或運轉異常。
486先生表示，電暖器應放置於堅實、平坦的表面，並遠離窗簾、床、地毯等易燃物；使用時須注意保持至少1公尺以上的「安全距離」，同時避免寵物和兒童可以近距離接觸機體。建議使用單一電源插座，不要使用延長線或和其他電器共享插座，避免跳電或電線走火意外；此外，出門前一定要記得將電暖器關掉，家中沒有人的時候不要讓機器運轉。
486先生指出，市面上各型各式的電暖器多依適用坪數區分，不少適用小空間或近身型的電暖器2、3千元以內即可購得，挑選貼有檢驗合格標章並具過熱斷電、傾倒斷電等保護裝置的機型才有保；一般電暖器須避免潮濕，若有置放於浴室需求，應特別挑選防潑水的款式。
486先生最後提醒，有特別標示可烘衣、烘被的電暖器多附有可替換式專用配件，使用起來才安全，一般電暖器不僅應遠離衣服、棉被、毛巾等易燃物，更不可將潮濕的織品直接覆蓋於機體上，若水份滲入電器帶電部分可能造成觸電。