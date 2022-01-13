醫師工會爆料患者自行關閉通風設備 衛生局：屬實就開罰
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸升溫，而至目前為止北市聯合醫院已經傳出4例院內感染的確診案例。而北市醫師職業工會今（13）日上午表示，境外移入的確診個案多屬於無症狀或輕症，竟有部分民眾將病房當作飯店，甚至擅自關閉病室內抽風設備的，已經造成醫療人員很大的恐慌與安全危機。對此台北市衛生局方面表示，目前已經請聯合醫院進行調查，若屬實將會依法開罰。
記者丁上程／台北報導
2022-01-13 16:42:03
北市醫師工會指出，近期大量湧入的境外確診患者，確實已經造成工作人員相當大的壓力，因為縱使都是輕症，卻屢見有患者將病房視為飯店、將護理人員當作服務生，有人不斷抱怨網路連線問題，有人以線上訂餐平台訂購餐點不斷要求醫療人員幫忙領取。醫師工會還提到，病室內的負壓或通風設備對於醫療人員的安全至關重要，卻有患者屢經規勸仍堅持自行將其關閉，不只提高暴露風險也增加醫護心理負擔。
對此台北市副市長黃珊珊在記者會上表示，有請聯合醫院去做釐清，目前兩間專責病房確診護理師的部分，並沒有工會所說的這個狀況。衛生局也表示，若工會的說法屬實，會針對病患的「行為」來判定是否違反隔離措施或是傳染病防治法，並且依照相關規定進行裁處。
記者也追問目前確定中興院區的2名護理師基因定序為omicron，是否已經確定傳染途徑與原因？對此黃珊珊表示，目前衛生局與聯合醫院方面都還在進行調查，並且調閱相關監視器畫面，以釐清感染原因，由於醫護人員都有穿著三級防護衣，目前也正在了解相關狀況，若釐清後會對外來說明。
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