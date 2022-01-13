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煤炭供應達安全水位　印尼將逐步恢復煤炭出口

▲印尼官員12日表示，國家電力公司的煤炭供應量只要確認在安全範圍內，即可恢復部分出口。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲印尼官員12日表示，國家電力公司的煤炭供應量只要確認在安全範圍內，即可恢復部分出口。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-01-13 16:47:53

印尼煤炭供應終於要恢復了嗎？據路透報導，印尼官員12日表示，國家電力公司（PLN）的煤炭供應量只要確認在安全範圍內，即可恢復部分出口。

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印尼能源部長塔斯瑞夫（Arifin Tasrif）12日還表示，已完全履行向國家電力公司供應煤礦的煤礦商，將取得優先出口權。

印尼自元旦禁止煤礦出口後，印尼官方終於在12日開會後，透過新聞稿指出，國家電力公司已經取得足夠的煤炭量，可用到月底，因此14艘買家已付款，經過多部會核實，滿載煤炭的貨船可立刻出口。

印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）指出，自12日起將逐步鬆綁，恢復煤炭的出口。

追溯這次事件的導火線，是許多印尼煤礦業者未能履行與政府的協議。為維持煤炭供應充足，印尼政府規定煤炭業者每年須有25％的產量，以每公噸不高於70美元（約新台幣1938元）的價格賣給國家電力公司，但許多業者並沒有如實供應，導致國家電力公司出現供應短缺問題，印尼政府最終祭出禁令。

印尼能源部指出，短缺問題沒有解決，將有20座電廠，超過千萬的家戶會受到影響。

禁令一出，中國、印尼、菲律賓、日本、韓國等買家都慌了，不斷呼籲印尼恢復出口。印尼的煤礦有75％是用於出口。

不過，對於國家電力公司的說詞，以及國際社會的壓力，煤炭業者也有話要說。據東南亞新聞網BenarNews報導，印尼煤炭業者協會（APBI）認為，將煤炭以低於市場價格賣給國家，對業者不公平。

該協會表示，禁令推高全球煤炭價格，許多買家轉向別的國家尋找替代，導致印尼業者本月損失達30億美元（約新台幣830億元）的收益。

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