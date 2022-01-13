中市府增購4萬住警器 盧秀燕親手為市民安裝

台中市長盧秀燕去年特別加碼第二預備金 1000 萬元，增購將近 4 萬只住警器，提供符合資格民眾申請安裝。盧秀燕今 (13) 日出席「守護市民好助力，千萬安裝住警器」記者會暨宣導活動時表示， 109 至 110 年投入 3341 萬 4300 元，以六都最高預算購置住警器，展現守護市民安全的決心，鼓勵民眾踴躍申請，平安過好年。

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住警器記者會暨宣導活動在北區集玄宮舉辦，記者會結束後，盧秀燕特地前往鄰近一處民宅，親手為市民安裝住警器。盧秀燕指出，根據美國及日本調查資料顯示，有安裝住警器的住家比未安裝者，火災死亡人數減少約 40 至 50% ，將近一半，顯示住警器對於居家防火有極大助益。

盧秀燕表示，依照消防法規規定，居住在 5 樓以下透天厝及老舊公寓的市民，應自行購買、安裝住警器，但為提高全市住警器安裝效率，提升居家防火安全並減輕市民負擔，消防局動支市府第二預備金 1,000 萬元，增購近 4 萬只住警器，加上消防局持續推動 109 至 112 年四年中程計畫，每年編列 800 萬元， 109 及 110 年共 1,600 萬元，並積極爭取其它機關經費 741 萬 4,300 元，總計全市自 109 至 110 年共投入 3,341 萬 4,300 元購置補助住警器，六都第一。