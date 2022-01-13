中市府增購4萬住警器 盧秀燕親手為市民安裝

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住警器記者會暨宣導活動在北區集玄宮舉辦，記者會結束後，盧秀燕特地前往鄰近一處民宅，親手為市民安裝住警器。盧秀燕指出，根據美國及日本調查資料顯示，有安裝住警器的住家比未安裝者，火災死亡人數減少約40至50%，將近一半，顯示住警器對於居家防火有極大助益。
盧秀燕表示，依照消防法規規定，居住在5樓以下透天厝及老舊公寓的市民，應自行購買、安裝住警器，但為提高全市住警器安裝效率，提升居家防火安全並減輕市民負擔，消防局動支市府第二預備金1,000萬元，增購近4萬只住警器，加上消防局持續推動109至112年四年中程計畫，每年編列800萬元，109及110年共1,600萬元，並積極爭取其它機關經費741萬4,300元，總計全市自109至110年共投入3,341萬4,300元購置補助住警器，六都第一。
此外，盧秀燕提到，這段期間，消防局會陸續協助市民申請安裝住警器，對象為消防法規規定的5樓以下透天厝及老舊公寓居民，呼籲目前未申請住警器者，可到住家轄區消防分隊申請免費住警器1只；她也建議民眾可在家中房間、客廳、廚房、神明廳、走廊樓梯間等處各安裝1只住警器，才能在最短時間內偵測到火災發生，提前預警、降低死亡率。