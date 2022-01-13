胡宇威爬山求婚陳庭妮　HEBE「想到就好怕」

HEBE（田馥甄）今（13日）出席女錶發布會，聊到胡宇威在爬山途中準備求婚陳庭妮，HEBE表示從未想過被求婚，也很介意求婚現場有第三人，「我自己很害怕，除了我跟對方，第三者在求婚現場，我想到就不會想答應，太不了解我了吧！」
記者陳雅蘭/台北報導
2022-01-13 16:51:59｜2022-01-13 17:11:45
HEBE久違公開露面，坦言昨晚興奮到失眠，更在IG秀出設定8個鬧鐘的截圖，她自認愛賴床，「是我的專長，強項！」不到火燒屁股絕不下床，更爆料最瘋狂經驗，曾躺到天黑才離床，沒有吃飯、沒有追劇，「就是一直躺、一直躺」，偶爾才會滑手機、下床上廁所。
聊到新年新希望，愛運動的HEBE希望「每一個關節靈活自如、能享受運動」，她喜歡慢跑、瑜伽跟打羽球，「沒健康靈活的身體會力不從心，想好好保護（身體），要好好運動」，愛爬山的她，聽到胡宇威在爬山途中求婚陳庭妮，HEBE表示不憧憬爬山時被求婚，也從未想過被求婚，她說：「我自己很害怕，除了我跟對方，第三者在求婚現場，我想到就不會想答應，太不了解我了吧！」坦言即使在旁邊的是Ella或Selina，也會列入考量，「那是兩個人的事耶，我沒有希望被求婚，但硬要的話就是要私下！」
春節將至，HEBE坦言目前沒桃花，也不擔心被長輩催婚，她說：「他們不會催我，家人希望我幸福就好，有些長輩催婚是愛跟關心，希望人生後半有人陪我，他們的出發點是這樣，確保自己幸福、能過好日子，就都會放心。」