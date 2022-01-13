內科、南軟新案單價直逼百萬　引爆汐止、基隆買氣

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隨著房價持續飆高，即便是所謂的多金園區客，也不免感嘆「薪水遠遠趕不上房價變化的速度」，近來已有不少內科、南軟的上班族，將購屋眼光放到車程半小時的汐止或基隆，讓生活過的沒那麼有壓力。
台灣房屋汐止站前加盟店店長徐國裕表示，隨著園區的發展，尤其是南港指標大案「世界明珠」未來完工後，將提供更多住宅及商辦產品，帶動就業及就學需求，而隨著內科、南軟的產業發展愈來愈完善，也會進一步帶動區域周邊房價上漲。以南港為例，當地新建案單價已來到每坪90到100萬元，大樓3房加車位總價4000萬元起，就連屋齡20年以上的大樓，總價也要3000萬元以上。
反觀相鄰的汐止，房價平均僅二分之一就能買到相似條件的房子，當地新成屋3房加車位僅1600到2000萬元，中古電梯華廈約1200萬元，3房公寓甚至僅700到800萬元就能入手。
徐國裕補充，汐止交通便捷，除了有環東快速道路、國道一、二號等，在不塞車的情況下，10分鐘車程即可抵達內湖與南軟，美中不足是汐止尚未有捷運，在人口持續移入成長下，東湖汐止線是否能如期規劃就成了眾所矚目的焦點，未來一旦建置完成，將加速汐止與其他北市商圈乃至基隆的串連，會更凸顯汐止的交通優勢。
不止汐止，近年積極建設開發但房價仍處於相對低檔的基隆房市，也開始受到市場矚目。台灣房屋基隆安樂特許加盟店店長蔡勝偉表示，基隆腹地範圍廣，因此房價落差也很大，目前屋齡10年左右的電梯大樓與華廈雖然都已經上看2字頭，鄰近汐止的百福社區單價也來到25萬元，但3房加車位電梯大樓總價基本上仍在1000萬以內。
蔡勝偉指出，基隆近3年房價持續補漲，有28%的就業人口是從基隆通勤到雙北市上班，其中內湖、南港、汐止就有30~40萬的就業機會，因此有許多在這幾區上班的首購、新婚夫妻來基隆購屋，相較於1000萬預算在汐止只能買舊2房，但在基隆卻可買新的3房大樓甚至是透天產品，生活品質更提升。
專家指出，台北寸土寸金，房價居高不下，目的為自用的首購族只能秉持著「先求有再求好」的觀念，先選擇買得起的房子。為滿足通勤需求，基隆的台鐵、客運都有增開班次，又有「跳蛙公車」等直達專車，僅需半小時左右便能抵達台北，以時間換取空間，也不失為購屋好的選項。
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