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內科、南軟新案單價直逼百萬　引爆汐止、基隆買氣

▲受惠於台積電設廠議題，讓「科技園區」周邊房市跟著沾光。（圖／資料照片）
▲受惠於台積電設廠議題，讓「科技園區」周邊房市跟著沾光。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-01-13 17:30:00

受惠於台積電設廠議題，讓「科技園區」周邊房市跟著沾光，郊區房價也喊得震天價響。根據統計，北市兩大科學園區周邊房價持續上漲，南港軟體園區站周邊平均單價72.2萬元，內科的西湖商圈平均單價也已來到71萬，3年漲幅約15.9%，難以高攀的房價，讓房價只有港湖1/3到1/2汐止與基隆，成了兩大園區客置產的新焦點。

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園區客一向給人口袋實力雄厚的印象，但根據人力銀行業者日前所做的調查，全台4大園區：內科、竹科、中科與南科，即便是薪資最高的的內科，碩、博士工程師的平均月薪也不到5.5萬元，雖然這些園區客的收入來源更多是靠分紅或獎金，但以台北市內科周邊為例，一戶動輒3千萬起跳的房價，這群高所得者負擔起來仍相當吃力。

隨著房價持續飆高，即便是所謂的多金園區客，也不免感嘆「薪水遠遠趕不上房價變化的速度」，近來已有不少內科、南軟的上班族，將購屋眼光放到車程半小時的汐止或基隆，讓生活過的沒那麼有壓力。

▲隨著園區的發展，尤其是南港指標大案「世界明珠」未來完工後，將提供更多住宅及商辦產品，帶動就業及就學需求。（圖／資料照片）
▲隨著園區的發展，尤其是南港指標大案「世界明珠」未來完工後，將提供更多住宅及商辦產品，帶動就業及就學需求。（圖／資料照片）
台灣房屋汐止站前加盟店店長徐國裕表示，隨著園區的發展，尤其是南港指標大案「世界明珠」未來完工後，將提供更多住宅及商辦產品，帶動就業及就學需求，而隨著內科、南軟的產業發展愈來愈完善，也會進一步帶動區域周邊房價上漲。以南港為例，當地新建案單價已來到每坪90到100萬元，大樓3房加車位總價4000萬元起，就連屋齡20年以上的大樓，總價也要3000萬元以上。

反觀相鄰的汐止，房價平均僅二分之一就能買到相似條件的房子，當地新成屋3房加車位僅1600到2000萬元，中古電梯華廈約1200萬元，3房公寓甚至僅700到800萬元就能入手。

徐國裕補充，汐止交通便捷，除了有環東快速道路、國道一、二號等，在不塞車的情況下，10分鐘車程即可抵達內湖與南軟，美中不足是汐止尚未有捷運，在人口持續移入成長下，東湖汐止線是否能如期規劃就成了眾所矚目的焦點，未來一旦建置完成，將加速汐止與其他北市商圈乃至基隆的串連，會更凸顯汐止的交通優勢。

▲近年積極建設開發但房價仍處於相對低檔的基隆房市，也開始受到市場矚目。（圖／資料照片）
▲近年積極建設開發但房價仍處於相對低檔的基隆房市，也開始受到市場矚目。（圖／資料照片）
不止汐止，近年積極建設開發但房價仍處於相對低檔的基隆房市，也開始受到市場矚目。台灣房屋基隆安樂特許加盟店店長蔡勝偉表示，基隆腹地範圍廣，因此房價落差也很大，目前屋齡10年左右的電梯大樓與華廈雖然都已經上看2字頭，鄰近汐止的百福社區單價也來到25萬元，但3房加車位電梯大樓總價基本上仍在1000萬以內。

蔡勝偉指出，基隆近3年房價持續補漲，有28%的就業人口是從基隆通勤到雙北市上班，其中內湖、南港、汐止就有30~40萬的就業機會，因此有許多在這幾區上班的首購、新婚夫妻來基隆購屋，相較於1000萬預算在汐止只能買舊2房，但在基隆卻可買新的3房大樓甚至是透天產品，生活品質更提升。

專家指出，台北寸土寸金，房價居高不下，目的為自用的首購族只能秉持著「先求有再求好」的觀念，先選擇買得起的房子。為滿足通勤需求，基隆的台鐵、客運都有增開班次，又有「跳蛙公車」等直達專車，僅需半小時左右便能抵達台北，以時間換取空間，也不失為購屋好的選項。



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