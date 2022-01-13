聯邦銀14人確診　專家授招「釜底抽薪」估2月初疫情受控

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對此，今疫情記者會上，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，依流行病學定義，超級傳播者至少是1人傳10人，但實際上居服員直接連結的個案，目前僅1位家人、1位友人、1位銀行行員、1位照顧個案，並不符合定義，不應用特殊名詞指涉。
陳秀熙則認為，在新型變異株Omicron傳播力強，造成全球大流行的情形下，「每個個案都是超級傳播者」，若是在沒有任何防疫措施介入的情況下，沒戴口罩、沒打疫苗，1個人可以傳12人，每個人都可以傳播給很多人。
「所以其實對於Omicron傳染，已經沒有過去超級傳播的概念」，陳秀熙指出，面對高傳播力的Omicron，群聚感染必然是會發生，但最重要的是應避免如何演變成國外的社區大流行。
陳秀熙分析，Omicron傳染途徑有多重管道，除了飛沫、氣溶膠等傳播方式，也可能透過接觸面，像是桃機手推車人員接觸，若沒有定時清潔消毒都可能造成傳染。
陳秀熙提醒，許多民眾會脫口罩，就是以為打了兩劑疫苗後不會感染，具有保護力，但若是早期接種兩劑AZ者，疫苗多已失效，加上Omicron還容易逃脫免疫辨識，因此建議職場應做抗體檢測，檢視免疫保護力是否足夠，並可搭配健康通行證、個人防疫措施，並每週至少一次快篩，阻擋Omicron傳播。
「打三劑疫苗才能釜底抽薪」，陳秀熙估計，現今群聚感染個案增加是因為篩檢速度快，若是要防止疫情持續擴散、不明感染源增加造成大流行，就是要盡速打疫苗，依照目前疫苗施打速度，疫情估計在二月初就能受到控制。
陳秀熙也呼籲，若這段期間尚未打疫苗者，應盡速施打，以避免染疫變成重症，另若是民眾有接觸境外移入者，應避免參與聚會或是出入人多的公共集會場所，「希望大家共體時艱配合」預防疫情擴散。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。