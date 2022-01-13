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獨／搶先開箱家樂福福袋CP值高！頭獎台積電股票帶回家

▲家樂福新春福袋獨家搶先開箱，內容物參考售價約459元，整體而言物超所值。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福新春福袋獨家搶先開箱，內容物參考售價約459元，整體而言物超所值。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-13 17:24:56

農曆新年前不少民眾磨刀霍霍，準備買個福袋來試試手氣，替自己新年搏個新希望，如果抽到大獎那就真的發了！四大超商與全聯、家樂福都陸續推出了新春福袋，愛買則是新春刮刮卡，共計要抽出8台汽車，不過量販通路龍頭家樂福改其道而行，今年新春福袋裡頭的刮刮樂最大獎居然是「股票金」，只要上網登錄序號，就有機會得到台積電股票一張的現金獎（市價已購買日股價計算）。《NOWnews今日新聞》今（13）日也獨家搶先取得家樂福新春福袋，開箱給大家看看內容物，整體而言算是物超所值。

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家樂福這次的福袋在農曆新年大年初一2/1(一)上午10:00，在全台量販、超市發送號碼牌開放顧客入場購買（每人限購一份)，量販店每店限量100份、超市每店限量30份，售價為每袋198元，預計將發出15000多份的福袋。

實際開箱福袋內容，裡頭除了有可以抽獎的刮刮卡一張、家樂福購物袋一個，以及有辣炒年糕風味拌麵（約34元）、品客洋芋片（約49元）、M&M's牛奶巧克力（約139元）、自有品牌巧達起司爆米花（約42元）、原萃綠茶（約20元）、旺旺仙貝經濟包（約99元）、義美小泡芙三入組（約76元），整體粗算價值大約459元，對比售價內容物可以說是物超所值，誠意滿分。

▲家樂福新春福袋搶先開箱。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福新春福袋搶先開箱。（圖／記者劉雅文拍攝）
這次購買福袋可以獲得「福虎生風 虎哩送」刮刮卡一張，獎項共分為: 「財氣旺」、「手氣旺」、「運氣旺」三區，其中「財氣旺」區的頭獎就是台積電股票現金獎，共1名，二獎則是玉山金股票三張現金獎，共1名(市價以購買日股價計算)。

不過開心抽到獎的民眾，可別因為樂過頭而錯過領獎資格。家樂福表示，將在2/14號公佈中獎名單，如果在2/16晚間6點前沒有聯繫上，就會視同放棄中獎資格，另外，股票金得主要在指定時間內完成證券開戶，家樂福會在股票交割前匯款給得獎者，其中也包含相關手續費等。

另外，「手氣旺」區與「運氣旺」區，則是好禮二選一，其中「手氣旺」區則是推出各種住宿優惠大獎，像是價值15000元的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店一泊二食雙人房住宿券，或是南投涵碧樓一泊二食雙人房住宿券等，甚至還有澎湖雙人享樂自由行3日(機+酒)、馬祖南竿雙人享樂自由行3日(機+酒)，總價值在千元到25000元之間不等；「運氣旺」區則是提供家樂福氣泡水、巧克力與衛生紙等禮品，想要拼大獎的民眾就得自己親自試試運氣了。

這次福袋線上從1/24號搶先開賣1000份，不想排隊的可以線上搶購，但是售價為288元，同樣也有刮刮卡，可以抽台積電、玉山金股票等獎項，取貨時間為2/2～2/6，購買後還會送出消費買588元折抵現金168元的折扣序號。

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