獨／搶先開箱家樂福福袋CP值高！頭獎台積電股票帶回家

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實際開箱福袋內容，裡頭除了有可以抽獎的刮刮卡一張、家樂福購物袋一個，以及有辣炒年糕風味拌麵（約34元）、品客洋芋片（約49元）、M&M's牛奶巧克力（約139元）、自有品牌巧達起司爆米花（約42元）、原萃綠茶（約20元）、旺旺仙貝經濟包（約99元）、義美小泡芙三入組（約76元），整體粗算價值大約459元，對比售價內容物可以說是物超所值，誠意滿分。
這次購買福袋可以獲得「福虎生風 虎哩送」刮刮卡一張，獎項共分為: 「財氣旺」、「手氣旺」、「運氣旺」三區，其中「財氣旺」區的頭獎就是台積電股票現金獎，共1名，二獎則是玉山金股票三張現金獎，共1名(市價以購買日股價計算)。
不過開心抽到獎的民眾，可別因為樂過頭而錯過領獎資格。家樂福表示，將在2/14號公佈中獎名單，如果在2/16晚間6點前沒有聯繫上，就會視同放棄中獎資格，另外，股票金得主要在指定時間內完成證券開戶，家樂福會在股票交割前匯款給得獎者，其中也包含相關手續費等。
另外，「手氣旺」區與「運氣旺」區，則是好禮二選一，其中「手氣旺」區則是推出各種住宿優惠大獎，像是價值15000元的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店一泊二食雙人房住宿券，或是南投涵碧樓一泊二食雙人房住宿券等，甚至還有澎湖雙人享樂自由行3日(機+酒)、馬祖南竿雙人享樂自由行3日(機+酒)，總價值在千元到25000元之間不等；「運氣旺」區則是提供家樂福氣泡水、巧克力與衛生紙等禮品，想要拼大獎的民眾就得自己親自試試運氣了。
這次福袋線上從1/24號搶先開賣1000份，不想排隊的可以線上搶購，但是售價為288元，同樣也有刮刮卡，可以抽台積電、玉山金股票等獎項，取貨時間為2/2～2/6，購買後還會送出消費買588元折抵現金168元的折扣序號。