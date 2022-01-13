T1／胡瓏貿寫新猷　高雄海神總教練：他是球隊領袖

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桃園雲豹陣中擁有4年NBA資歷的威廉斯（Troy Williams），元旦當天迎戰台鋼獵鷹獨轟38分，美非混血前鋒狄安森（Caelan Tiongson）則在9日對葳格太陽繳「雙十」27分、17籃板數據，其籃板高居聯盟第二，都將是海神重點提防對象。
總教練喬伊斯表示，高雄全家海神隊面對所有隊伍都秉持尊敬的心態，桃園雲豹補進新外援，球隊會一如往常擬定策略，但更重要的是，如何維持自身球隊的狀態，特別是在主場二連戰後，「我們會持續嘗試，從每場比賽中不斷進步，並強化團隊化學效應。」
喬伊斯：胡瓏貿展現領袖風範
胡瓏貿連兩場對臺南台鋼獵鷹，得分、籃板雙締生涯新高，17籃板是聯盟本土球員最佳。在總教練喬伊斯眼中，胡瓏貿毋庸置疑是海神陣中，攻守兩端最穩定的球員。
「Kevin懂得利用他的優勢以及多變性，讓他得以在禁區外打得如同後衛，油漆區內又有內線球員的腳步。」喬伊斯提到，他最欣賞胡瓏貿的是他的強悍和領袖特質，在前役面對台鋼獵鷹中一覽無遺。
喬伊斯表示，「背靠背」第二場，全隊都有些疲態，但他在半場休息時激勵大家，而胡瓏貿也有所回應，激發全隊士氣，「我能感覺到他下半場虎視眈眈，用他的拚勁和傑出表現，幫助我們拿下重要一勝，他展現出絕佳領袖風範。」
疫情影響 下半季主場門票暫緩開賣
原訂1月12日（三）起於全家便利商店FamiPort事務機、FamiTicket購票網全面開賣的下半季主場賽事門票，受到疫情影響，將配合疫情指揮中心進行滾動式修正，下半季場次暫緩開賣。確切開賣日期將盡快公布，也請神隊友們持續鎖定高雄全家海神隊官方社群。