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T1／胡瓏貿寫新猷　高雄海神總教練：他是球隊領袖

▲胡瓏貿對台鋼獵鷹一役得分籃板雙雙寫個人生涯新猷。（圖／高雄全家海神提供）
▲胡瓏貿對台鋼獵鷹一役得分籃板雙雙寫個人生涯新猷。（圖／高雄全家海神提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-01-13 17:26:01

開季至今打下8勝1負暫居T1聯盟第一，高雄全家海神籃球隊結束主場2連戰，15日首度作客桃園雲豹籃球隊。高雄全家海神隊總教練喬伊斯指出，桃園雲豹在新外援加入後，戰力提升不少，海神隊如何延續連勝氣勢十分重要。

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首戰桃園雲豹　雙外援不可輕忽
桃園雲豹陣中擁有4年NBA資歷的威廉斯（Troy Williams），元旦當天迎戰台鋼獵鷹獨轟38分，美非混血前鋒狄安森（Caelan Tiongson）則在9日對葳格太陽繳「雙十」27分、17籃板數據，其籃板高居聯盟第二，都將是海神重點提防對象。

總教練喬伊斯表示，高雄全家海神隊面對所有隊伍都秉持尊敬的心態，桃園雲豹補進新外援，球隊會一如往常擬定策略，但更重要的是，如何維持自身球隊的狀態，特別是在主場二連戰後，「我們會持續嘗試，從每場比賽中不斷進步，並強化團隊化學效應。」

▲胡瓏貿對台鋼獵鷹轟29分、17籃板，雙雙寫個人生涯新猷。（圖／高雄全家海神提供）
▲胡瓏貿對台鋼獵鷹轟29分、17籃板，雙雙寫個人生涯新猷。（圖／高雄全家海神提供）
喬伊斯：胡瓏貿展現領袖風範
胡瓏貿連兩場對臺南台鋼獵鷹，得分、籃板雙締生涯新高，17籃板是聯盟本土球員最佳。在總教練喬伊斯眼中，胡瓏貿毋庸置疑是海神陣中，攻守兩端最穩定的球員。

「Kevin懂得利用他的優勢以及多變性，讓他得以在禁區外打得如同後衛，油漆區內又有內線球員的腳步。」喬伊斯提到，他最欣賞胡瓏貿的是他的強悍和領袖特質，在前役面對台鋼獵鷹中一覽無遺。

喬伊斯表示，「背靠背」第二場，全隊都有些疲態，但他在半場休息時激勵大家，而胡瓏貿也有所回應，激發全隊士氣，「我能感覺到他下半場虎視眈眈，用他的拚勁和傑出表現，幫助我們拿下重要一勝，他展現出絕佳領袖風範。」

疫情影響 下半季主場門票暫緩開賣
原訂1月12日（三）起於全家便利商店FamiPort事務機、FamiTicket購票網全面開賣的下半季主場賽事門票，受到疫情影響，將配合疫情指揮中心進行滾動式修正，下半季場次暫緩開賣。確切開賣日期將盡快公布，也請神隊友們持續鎖定高雄全家海神隊官方社群。
 

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