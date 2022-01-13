地方特色入「剪」 飯店花燈展 阿公阿嬤展巧手秀創意

結合剪紙與花燈藝術的溫暖呈現，台南富信大飯店即日起至 3 月 31 日，於飯店大廳舉辦「將軍樂齡剪紙花燈展」歡喜迎新年 ! 此次由「將軍區老人福利協進會」長輩及「佳里國小」志工媽媽一同於飯店大廳門口展出 40 盞剪紙花燈，從飯店外就可看到五彩繽紛的花燈，亮眼吸睛，令路人駐足欣賞。

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▲剪紙花燈透出的溫暖光芒讓過路民眾忍不住駐足欣賞（圖／記者林怡孜攝，2022,01,13）

剪紙花燈是以自製八角燈籠黏貼上樸實卻豐富又細膩的圖案，每一顆燈都述說著創作者不同的生活日常及暖心故事。更難得的是，創作者大多來自將軍區老人福利協進會一群平均可愛長輩，平均年齡 75 歲，最高年齡為 86 歲的林花盆阿嬤，非常難得。經由剪紙及黏貼的過程，訓練長輩們的手做動腦，喚起創作天份，更有些長輩透過與孫子家人的共同創作、與同輩們上課時的協力互助，加強了彼此之間的情感交流，創作時越剪越開心，每一個作品，都是他們腦中的小宇宙，可看到許多作品剪出將軍農作特產，如紅蘿蔔、虱目魚等，充滿農村特色，令人欣賞時不禁會心一笑，感受阿公、阿嬤的創意無限。

台南富信過年期間為歡迎外地遊客及在地貴賓特於飯店門口展示府城花燈，感受新年氣息，別於去年展示彩繪花燈，今年特別展出將軍樂齡剪紙花燈，也是台南首家展示剪紙花燈的飯店， 40 盞燈籠齊發亮，每一顆獨一無二的圖案，都是燈籠最美麗的妝容，夜晚中照暖大家的心。