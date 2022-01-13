地方特色入「剪」 飯店花燈展 阿公阿嬤展巧手秀創意
結合剪紙與花燈藝術的溫暖呈現，台南富信大飯店即日起至3月31日，於飯店大廳舉辦「將軍樂齡剪紙花燈展」歡喜迎新年! 此次由「將軍區老人福利協進會」長輩及「佳里國小」志工媽媽一同於飯店大廳門口展出40盞剪紙花燈，從飯店外就可看到五彩繽紛的花燈，亮眼吸睛，令路人駐足欣賞。
記者林怡孜/ 台南報導
2022-01-13 17:33:41
剪紙花燈是以自製八角燈籠黏貼上樸實卻豐富又細膩的圖案，每一顆燈都述說著創作者不同的生活日常及暖心故事。更難得的是，創作者大多來自將軍區老人福利協進會一群平均可愛長輩，平均年齡75歲，最高年齡為86歲的林花盆阿嬤，非常難得。經由剪紙及黏貼的過程，訓練長輩們的手做動腦，喚起創作天份，更有些長輩透過與孫子家人的共同創作、與同輩們上課時的協力互助，加強了彼此之間的情感交流，創作時越剪越開心，每一個作品，都是他們腦中的小宇宙，可看到許多作品剪出將軍農作特產，如紅蘿蔔、虱目魚等，充滿農村特色，令人欣賞時不禁會心一笑，感受阿公、阿嬤的創意無限。
台南富信過年期間為歡迎外地遊客及在地貴賓特於飯店門口展示府城花燈，感受新年氣息，別於去年展示彩繪花燈，今年特別展出將軍樂齡剪紙花燈，也是台南首家展示剪紙花燈的飯店，40盞燈籠齊發亮，每一顆獨一無二的圖案，都是燈籠最美麗的妝容，夜晚中照暖大家的心。
為感謝長輩們的用心創作及熱心供展，台南富信大飯店總經理張儉貞邀請長輩們今日至飯店欣賞展覽並招待午宴同歡，鼓勵長輩多多參與各項活動，有益身心健康。將軍區老人福利協會總幹事吳碧梅表示感謝飯店提供展覽平台，讓長輩的作品站上舞台、與全台民眾一同欣賞，讓生活充滿樂趣與動力。為讓民眾體驗剪紙樂趣，初二2/2上午10點及下午3點半於富信1樓大廳舉辦「新春剪紙創意課程」，每場限量14名，額滿即止，歡迎洽詢。