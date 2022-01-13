桃園確診今增13例！21處足跡遍佈5行政區 含IKEA、市場
本土疫情持續升溫，今（13）再增14例本土確診個案，其中有13例在桃園市，有11例和中壢聯邦銀行群聚相關；稍早桃市衛生局公布確診者最新疫調公共場所21處足跡，遍及多個小吃店、餐館、量販店、市場、美妝店和公車路線，涵括時間為去年12月31日至1月11日。
編輯中心／綜合報導
2022-01-13 17:58:08｜2022-01-13 19:10:32
桃園市衛生局今日下午公布案17473、17506、17507、17630、17672、17673在12月31日至1月11日的公共場所足跡，行政區遍及八德、桃園、中壢、龜山、平鎮共21處，包括忠貞市場、華勛市場、洗車場、西堤牛排中壢中山店、大潤發中壢店、IKEA桃園店、屈臣氏健行門市等商家，以及5050路和5098路公車。
桃園市政府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，其間若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請撥打1922進行通報，並戴上醫用口罩後儘速就醫，期間勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。