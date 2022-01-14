17歲帥哥首次「出頭天」！包皮嵌塞尷尬了 差點龜頭壞死
一名17歲的小帥哥，長期有包莖的困擾，某日早上小便時包皮意外地翻起來，看到了未曾謀面的龜頭，但不到10分鐘，龜頭就開始腫脹疼痛，包皮放不下來，且越來越痛，嚇得他趕緊衝到診所求診，當天傍晚他像螃蟹般走進診間時，龜頭整個呈暗紫紅色，已經腫像甜甜圈般，疼痛難觸碰，經過醫師診斷為「包皮嵌塞」。收治這名病患的書田診所泌尿科副院長洪峻澤表示，最後在腫脹處塗抹抗生素和潤滑藥膏，並持續擠壓龜頭減少腫脹，才終於把卡住的包皮放下來。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-14 07:30:00
洪峻澤表示，包皮嵌塞發生原因有三個，首先是患者包皮過長，其次是包皮開口窄小，第三則是翻起包皮露出龜頭後，沒有即時將包皮復位，包皮卡在（勒住）龜頭冠狀溝。包皮嵌塞通常可以徒手復位，但上述這名患者包皮開口太窄，嘗試多次都沒有成功，直到後來在腫脹處塗抹抗生素和潤滑藥膏，並持續擠壓龜頭減少腫脹，才終於放下來。
醫師分析，臨床門診常見到自慰、性行為、洗澡或小便時翻起包皮、或是小朋友因好奇心翻弄包皮，沒有立即將包皮放下復位，導致翻起的包皮卡在冠狀溝的案例。如果包皮過長合併包皮開口狹窄，可能是先天或後天的，先天性的就是包莖，包皮過長但開口小，包皮完全翻不起來，龜頭無法露出；後天的，是原本包皮過長，龜頭可以露出，但因衛生和慢性包皮發炎，導致包皮末端的組織彈性越來越差，翻出龜頭時包皮甚至會皸裂，反覆發炎使包皮開口越來越窄。
洪峻澤提到，當發生包皮嵌塞時，龜頭和末端包皮的靜脈血液和淋巴回流被阻斷，因此腫脹且疼痛難忍，如果拖太久會連動脈血液也無法流入，就會龜頭缺血壞死，呼籲民眾如果徒手復位失敗，就要緊急手術切開卡住的窄環，讓包皮復位，恢復龜頭的動脈血液供給和靜脈回流。
至於如何預防包皮嵌塞？洪峻澤說，要保持包皮的清潔和血流順暢，包皮過長的人應該養成習慣：每次小便時要翻起包皮，洗澡時也要翻起包皮清洗龜頭和冠狀溝，最重要是排尿和洗澡後，翻起的包皮要擦乾且立即放下復位，或是開刀處理包皮過長和包莖問題。