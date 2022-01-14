《華燈初上》凶手線索被洩漏！HEBE嚇到不小心「抖出她」
Netflix影集《華燈初上》熱播，「誰是凶手」引發全台觀眾熱烈討論，HEBE田馥甄13日出席女錶活動，透露2天追完第二季，她仔細研究結尾開車的嫌犯，但認為「事情沒這麼簡單」，聽到鳳小岳搞笑鬆口1個線索：「他（凶手）私底下人還滿好的！」HEBE笑說：「該不會是Ella吧？」笑翻全場。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-14 07:30:00
HEBE沒有出演《華燈初上》，也難逃「凶手是誰」的提問，她表示看完第二季後，依照結尾開車的凶嫌判斷，「他們」的可能性極大，「但我覺得不可能這麼簡單！」HEBE說她細節看得仔細，直覺錄音機錄下聲音的動作詭異，「怎麼錄到的？放在口袋不小心的嗎？」疑點重重。
HEBE看完第一季認為，死者應是自殺，但看完第二季後認為他殺，坦言一個心懸在那過年難熬，好在第三季確定1月31日除夕夜就會上架。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995