Ｕ18女壘奪銀創下史上最佳成績　陳任邦理事長感謝支持

我是廣告 請繼續往下閱讀
總教練蔡瑜君表示：「她們真的很辛苦，在這兩年期間，因為疫情影響，我們在比賽也遇到一些問題，包括轉機、隔離等，例如：去當地比賽，也只能來回飯店跟球場，不過球員仍努力奮戰到最後一場，我真的以她們為榮，也希望她們繼續努力，在自己的壘球路持續發光發熱。」
即將卸任的壘球協會陳任邦理事長親自頒獎，他從2013年起接任中華民國壘球協會第12屆理事長，轉眼間已經過了10年，歷經體育界的體改風波，陳理事長為壘球界付出的心力有目共睹，又再次獲得所有壘球人的支持連任第13屆理事長。
在這10年間，陳理事長就是台灣壘球界最有力的後盾，國內賽事及各項訓練營的增加及擴大舉辦，基層球隊數量逐漸成長，帶動各層級的中華隊在國際舞台上有更亮眼的成績，不管是仁川亞運、雅加達亞運等大型國際賽會，他都帶領團隊屢屢創下新紀錄，寫下新歷史。
尤其在陳理事長任內最重要的，就是催生企業女子壘球聯賽，讓球員們能夠繼續打球，並且引進外籍球員，成為體育界其他項目開辦企業聯賽的指標。並且在前五年龐大的電視轉播費用，都由陳理事長承擔，也因為陳理事長的堅持，女子壘球在台灣的能見度越來越高。
此外，所有壘球人為了向陳任邦理事長表示感謝，特地做了一個冠軍獎盃，象徵著陳理事長是所有壘球人心中永遠的冠軍理事長。
陳任邦理事長表示：「感謝這些年來，球員、以及壘協上下工作人員這10年的付出，企業女子聯賽，甚至是壘球協會的各位努力，我們也繳出亮麗的成績單，任邦心中十分感動，未來也希望大家繼續支持企業女子聯賽，支持壘球發展，支持協會一起幫助我們的女壘環境更好。」