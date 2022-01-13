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Ｕ18女壘奪銀創下史上最佳成績　陳任邦理事長感謝支持

▲中華女壘奪銀獲獎。（壘協提供）
▲中華女壘奪銀獲獎。（壘協提供）

記者吳政紘/台北報導

2022-01-13 19:36:47

2021U18女壘世界盃賽事，中華女壘隊不負眾望，一路殺進到決賽，可惜面對美國隊以1:0落敗，但拿下銀牌好成績，也是我國史上最佳成績，今日壘球協會也特別舉辦頒獎典禮，要給這些中華女將最實質的鼓勵。

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教育部體育署代理署長林騰蛟也出席頒獎，他表示：「感謝壘球協會以及推動女子壘球運動發展，也感謝陳任邦理事長對壘球運動的愛護，女子壘球運動在陳理事長帶領之下，屢次在國際賽創造佳績，他也大力推動國內女子壘球聯賽，我們相信，有好的基礎，才會有好的成績，這次U18女子壘球代表隊可以在國際賽奪下佳績，除了球員，全體後勤人員以及相關人士的支持，也才有創造好成績的機會，希望未來國際賽成績可以更上層樓。」

總教練蔡瑜君表示：「她們真的很辛苦，在這兩年期間，因為疫情影響，我們在比賽也遇到一些問題，包括轉機、隔離等，例如：去當地比賽，也只能來回飯店跟球場，不過球員仍努力奮戰到最後一場，我真的以她們為榮，也希望她們繼續努力，在自己的壘球路持續發光發熱。」

即將卸任的壘球協會陳任邦理事長親自頒獎，他從2013年起接任中華民國壘球協會第12屆理事長，轉眼間已經過了10年，歷經體育界的體改風波，陳理事長為壘球界付出的心力有目共睹，又再次獲得所有壘球人的支持連任第13屆理事長。 

在這10年間，陳理事長就是台灣壘球界最有力的後盾，國內賽事及各項訓練營的增加及擴大舉辦，基層球隊數量逐漸成長，帶動各層級的中華隊在國際舞台上有更亮眼的成績，不管是仁川亞運、雅加達亞運等大型國際賽會，他都帶領團隊屢屢創下新紀錄，寫下新歷史。

尤其在陳理事長任內最重要的，就是催生企業女子壘球聯賽，讓球員們能夠繼續打球，並且引進外籍球員，成為體育界其他項目開辦企業聯賽的指標。並且在前五年龐大的電視轉播費用，都由陳理事長承擔，也因為陳理事長的堅持，女子壘球在台灣的能見度越來越高。

此外，所有壘球人為了向陳任邦理事長表示感謝，特地做了一個冠軍獎盃，象徵著陳理事長是所有壘球人心中永遠的冠軍理事長。

陳任邦理事長表示：「感謝這些年來，球員、以及壘協上下工作人員這10年的付出，企業女子聯賽，甚至是壘球協會的各位努力，我們也繳出亮麗的成績單，任邦心中十分感動，未來也希望大家繼續支持企業女子聯賽，支持壘球發展，支持協會一起幫助我們的女壘環境更好。」

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