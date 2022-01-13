PLG／夢想家新球衣曝光　C-TOWN象徵大中部

福爾摩沙台新夢想家自開季至今拿下4勝3敗，暫居聯盟第二位，本週末（1/15-16）將回到洲際迷你蛋主場展開農曆新年前的最後一週賽事，並將先後迎戰新竹街口攻城獅及高雄鋼鐵人，力拚爭搶龍頭寶座。本週夢想家球團推出「C-TOWN」主題週活動，以象徵大中部地區（Central Taiwan）的C為主軸，推出全新商品、專屬的打卡區域與一系列豐富的周邊活動，期盼大中部地區的夢想家人能夠進場相挺，共同捍衛我們的主場「C-TOWN」！
記者吳政紘/綜合報導
2022-01-13 21:09:49
夢想家成軍已邁入第五年，今年主場移師至臺中洲際迷你蛋，本次主題週推出「C-TOWN」，口號中的C除代表彰化（Changhua）、臺中（TaiChung），更意指大中部地區（Central Taiwan），期待能夠集結「C-TOWN」夢想家人的力量，號招這四年多來志同道合的球迷夥伴一同齊聚，持續並肩走在築夢路上。
在商品部分，本週球團將發售「C-TOWN」城市版限量球衣以及主題週相關系列商品，日前反應熱烈之球員球衣扭蛋也將推出全新款式，消費達指定金額更會加贈滿額好禮！此外，在本週賽事前，球團也將於台新夢想家官方粉絲團推出「VIP座位」抽獎活動，只要完成指定任務，即有機會免費升級座位至夢想家球員席後方，享受絕佳的觀賽體驗，與全隊共同沈浸在最精彩且熱血的氛圍中！
兩日在夢想家主場環廊區域將有「I’M FROM C-TOWN！」專屬打卡點，也設有「FIND UR C-TOWN」、「C-TOWN IN TW」等互動遊戲，體驗結束後更可獲得夢想家的限定春聯，共有三款，隨機贈送。邀請夢想家人們呼朋引伴，一同相聚主場，在年前享受最特別的籃球饗宴！
台新夢想家將於1月15日下午2點半對上新竹街口攻城獅，翌日同一時間再戰高雄鋼鐵人，週六賽事預售票已於開賣後一週內即售罄，週日門票也進入倒數階段，若預售票完售現場將僅開放身心障礙票券，球迷朋友可於全台ibon機台及ibon售票系統購票！