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北市疫苗預約系統將退場！蔡炳坤：未來以中央1922為主

▲台北市副市長蔡炳坤表示，14日開放民眾透過北市疫苗系統預約疫苗後，北市系統將會再度退場。（資料照／記者丁上程攝，2021.10.26）
▲台北市副市長蔡炳坤表示，14日開放民眾透過北市疫苗系統預約疫苗後，北市系統將會再度退場。（資料照／記者丁上程攝，2021.10.26）

記者丁上程／台北報導

2022-01-13 21:14:49

因應中央防疫指揮中心縮短第三劑疫苗的施打間隔，台北市政府明（14）日上午將加開北市疫苗系統，供民眾預約施打第三劑疫苗。不過這也是短期內北市疫苗預約系統最後一次開放，原因在於下週起，北市疫苗預約要回歸中央1922疫苗預約系統。對此台北市副市長蔡炳坤表示，由於中央第19期的預約時間，與北市疫苗預約系統的時間重疊，所以無法再開放量能給1922，但在第20期疫苗預約開始，就會以中央的系統為主。

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蔡炳坤表示，中央1922預約系統，將於15日開放第19期疫苗預約，施打時間為17日至23日，而該段時間北市已經於週一開放民眾透過北市的系統預約，因此中央的第19期預約中，北市無法提供醫療院所給中央。不過北市府也將在週五預約結束後，讓北市的系統暫時退場，未來將讓疫苗預約的工作交由中央處理，因此從第20期開始，民眾就可以透過1922預約系統預約北市的疫苗施打點。

「總不能走一半就算了，要完全走完。」蔡炳坤說，由於中央宣布要重新啟動1922疫苗預約系統時，北市府自己的疫苗預約系統已經開放預約，且開放的時間與中央公布的第19期時間重疊，所以北市無法加入預約，只好先打完已預約下週的民眾後，再重新加入中央的預約行列，因此意即北市僅開放兩週的預約系統，在明天開放預約後又將再度退場。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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