珠寶設計師新作「稻穗」紀念父愛與美濃鄉情

來自高雄美濃的劉和宇，以珠寶設計展現台灣軟實力，其作品「藍月」獲得2018~2019義大利A' Design Award and Competition獎項肯定，第一次參加國際大賽就獲此殊榮，讓她持續於設計之路精進。今年再譜新的生命樂章，1月14日至18日在雄崗信義美術館二樓以「稻穗」為主題的珠寶設計展，將展出鑽石與有色寶石的項鍊、戒指共38件。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-13 21:23:51
向來以「師法自然」為設計理念的珠寶設計師劉和宇Ho Yu Liu，在2019年獲得世界最具影響力的大獎A' Design Award and Competition肯定，透過與各國設計菁英的切磋競賽，也激發她思考設計新風格。
說起得獎作品「藍月」的設計緣起，劉和宇難掩興奮說，那是她在台東旅遊的某個夜晚，聽著法國德布西的夜曲，東部海面上波光粼粼的月光隨著海浪的起伏，泛出綠、粉、黃的深淺光澤，烘襯如藍寶石般的水中浮月，符合和宇源於自然循環的設計理念，「藍月」 在腦海中顯現，一件珠寶精品因而成形，也隨即獲得收藏。
劉和宇說，父親每年自國外工作返家時，都會帶給她一些小珠寶，這些充滿父愛的小禮物，豐富了她的心靈，這也是日後成為珠寶設計師的緣由。 為了紀念父親的愛，和宇將美濃故鄉金黃稻田融入設計，經過兩年的構思，終於完成「稻穗」系列作品，作為今年開春的展覽主題。
其中一件「稻穗」胸針，鑲嵌近9克拉的鑽石，每顆稻穗都是八心八箭，耗時半年打造，跳脫稻穗金黃色調的既定印象，以銀白色澤給予不同的視覺感受，也藉由結實累累的稻穗，展現出初心與謙卑，祈福疫情早日過去，新年平安，快樂生活。