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Keanna突發文標ØZI！自爆「貪戀跨坐你雙腿」　粉絲看傻

▲Keanna昨13日突然發文標註ØZI，表示「那位一直扎在我心裡，幼稚又成熟的327紅髮男孩」。（圖／Keanna IG）
▲Keanna昨13日突然發文標註ØZI，表示「那位一直扎在我心裡，幼稚又成熟的327紅髮男孩」。（圖／Keanna IG）

編輯中心/綜合報導

2022-01-14 07:00:26｜2022-01-14 07:04:05

Keanna和前夫2020簽字離婚之後，去年11月公開與「水瓶少爺」的新戀情，但近日疑似被發現兩人感情之間出問題，Keanna不僅悄悄將「水瓶少爺」相關動態都刪除，更在13日發出類似告白文的文章，更在文末標註ØZI，表示「那位一直扎在我心裡，幼稚又成熟的327紅髮男孩」，引起討論。

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Keanna在IG發文提到「一開始，只是貪戀跨坐在你雙腿，啃咬吸吮頸間不帶香水成分的誘惑，怎麼後來你把我的生活完全打亂」，她也提到這個人最愛紅色，是「幼稚又成熟的327紅髮男孩」並且搭配自己手臂上刺青的照片，正是三個數字327，且文末突然標註「#ØZI」。

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▲Keanna在IG發文提到ØZI，粉絲發現條件剛好都與ØZI符合。（圖/Keanna IG）
而巧合的是，ØZI確實符合紅髮，生日剛好也是3月27日，讓不少粉絲紛紛留言回應「ㄜ.....這是官宣新戀情？」、「創作文章而已吧，只是怎那麼巧？」、「我是不是領悟了什麼不該知道的？」、「為啥ØZI也在故事裡面啊？」

不過對於粉絲提問，Keanna並未多做回應，但隨後就在限時動態上以全黑底紅字發文表示「我在吃藥後不清醒狀態下PO了一年前打的文」疑似解釋稍早自己發文的內容。（編輯：張嘉哲）

▲ØZI不再為擾鄰的事多做回應。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲ØZI確實為紅髮且生日為3月27日。（圖／記者王嘉鴻攝）
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