立陶宛近6成民意不支持目前對中政策？外長：從沒變過
波羅的海國家立陶宛，近日因為一系列挺台措施和言論，遭到北京報復，經濟和貿易方面受到不小的打擊。有立陶宛傳媒本月12日報導稱，當地一項民調顯示，60%受訪民眾反對政府目前的對中政策，僅有13%民眾支持；對此立陶宛外交部長則回應，立國的對中政策一直沒變過。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-14 07:03:35
根據《立陶宛國家廣播電視台》（LRT）報導，該份由外交部委託進行的民調，採樣時間為2021年12月10日至18日，而1月11日公布的調查結果顯示，對於立陶宛目前的對中政策，僅13%的受訪者表示支持，有60%的人持否定態度。
此外，調查結果還顯示，立國民眾對立陶宛外交政策的信任度僅有30%，有47%的人表示「不信任」。
對此，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則做出回應，批評民調問題的設計措辭不當，立陶宛的對中政策不變，並聲稱：「中國已決定對立陶宛和歐盟採取未經宣布的、極有可能是非法的措施，事情就是這樣。」
藍斯柏吉斯認為，民調中有些問題的措辭不夠準確：「我可能會問立陶宛是否應該支持、同意台灣人民被稱為『台灣人』的願望，而不是詢問立陶宛對中國的政策。」