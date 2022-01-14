聯邦群聚燒到餐廳！尾牙釀西堤員工確診 鄭文燦提3措施
桃園市昨（13）日晚間傳出新增確診者，指揮中心證實為1高職生，是聯邦銀行健行分行尾牙聚餐的餐廳員工（西堤牛排中壢中山店），該高職生就讀的中壢區某技職學校，今日起停課14天，同住家人就讀的某國中、某國小，今天皆預防性停課1天。聯邦銀行群聚持續擴大，桃園市長鄭文燦在臉書發文表示，將祭出3應變措施，擴大匡列隔離，與時間賽跑。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 07:35:33｜2022-01-14 08:23:46
指揮中心昨晚發出緊急聲明，新增檢出1例陽性個案（待編號，Ct值22.5），為北部本國籍10多歲女性，為案17630職場聚餐餐廳（西堤牛排中壢中山店）員工，就讀中壢區某高職。衛生單位已匡列該名個案校園接觸者40人及家人5人，均送集中檢疫所隔離，另同住家人就讀之國中及國小，皆預防性停課1日。
聯邦銀行群聚持續擴大，鄭文燦在臉書發文表示，抓緊時間，每天和時間賽跑，希望阻止病毒持續擴散。和桃機前進指揮所指揮官王必勝討論後，桃園再祭出3項應變措施，包括社區採檢擴大，增設至9座採檢站；匡列隔離擴大，相關3000多人全數採檢；醫療院所遇患者有疑似症狀就要採檢。
鄭文燦強調，Omicron傳播力非常驚人，擴大匡列隔離、擴大採檢範圍非常重要，感謝民眾的配合，另外也呼籲大家戴好口罩，減少不必要的群聚活動。（編輯：倪浩軒）
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