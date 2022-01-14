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天津夫婦檢測插隊不成逼志工下跪？官方回應了

▲中國天津近日傳出有對老夫婦，因為想插隊做篩檢被阻止，怒逼防疫志工下跪道歉的情況。警方則表示，事件不完全如網路傳言那樣。（圖／擷取自影片）
▲中國天津近日傳出有對老夫婦，因為想插隊做篩檢被阻止，怒逼防疫志工下跪道歉的情況。警方則表示，事件不完全如網路傳言那樣。（圖／擷取自影片）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-14 07:43:08｜2022-01-14 07:52:52

中國新冠肺炎本土疫情升溫，許多地區都緊鑼密鼓的在進行核酸檢測，但近期Omicron疫情嚴峻的天津市，卻傳出有對年長夫婦，因為想插隊做篩檢被阻止，一氣之下搬出女兒的身分，強迫防疫志工下跪道歉的情況。畫面在網路上瘋傳，引發熱議，對此官方則回應，網傳內容部分並非事實，事件已在調查中。

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綜合《紅星新聞》等中媒報導，該事件發生在天津市北辰區天和麗園小區，屬於北辰區天穆鎮範圍。網傳片段顯示，有名身穿防護服的志工跪在地上，向保安和一男一女解釋事情，隨後站起對一旁幾名路人磕頭。有網友聲稱，該名志工當時正在安排老幼病殘孕者優先做核酸，結果遇上一對老夫妻插隊，雙方爆發口角，對方威脅說女兒在居委會工作，事情最後是以該志工下跪磕頭了事。

畫面曝光後引發廣泛討論，老夫婦也被譴責毫不體恤志工辛苦，只知道濫用特權，但也有人表示，應等當地警方介入調查再下結論。對此警方的確在13日做出回應，指高姓志工下跪屬實，但具體原因仍在調查，目前雙方各執一詞，不過志工下跪的對象並非網傳的居委會主任雙親，也提醒民眾不要信謠和傳謠。

有中媒則引述老夫婦事後受訪的說法，聲稱網路所言與真相有出入，是因老翁患有肌無力、糖尿病、高血壓等，並持殘疾證，事前已曾向居委會報備，後者亦表示擬為他們上門採集樣本，只是檢測地點剛好在附近，為了不給別人麻煩，他們才和孩子一同到現場採樣。第2次核酸檢測時，他們讓年紀稍大的外孫攜全家身份證先去排隊，自己和2歲的外孫女則在後面等著，邊幫外孫女加外套，沒想到由於隊伍移動順暢，等他們到達時，外孫已經先進去檢測了，他們才會抱著外孫女向前呼喊外孫，並不是想插隊，也沒說過讓志工下跪，對網友的指責感到壓力很大。

高姓志工則坦承，自己當時因忙碌導致精神疲憊，並沒有想太多，只是想盡快安撫對方情緒，如果再遇到類似情況，不會再選擇用下跪的方式解決。

近日由於防疫壓力巨大，加上北京冬奧開幕在即，天津其他地區也曾傳出，有男子們因為檢測插隊一事爆發口角，最終在防疫人員安撫下才暫時罷休。也有小區防疫人員以拍板等樂器大唱順口溜，鼓勵民眾積極接受採檢，希望藉此舒緩雙方緊繃的情緒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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