天津夫婦檢測插隊不成逼志工下跪？官方回應了

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畫面曝光後引發廣泛討論，老夫婦也被譴責毫不體恤志工辛苦，只知道濫用特權，但也有人表示，應等當地警方介入調查再下結論。對此警方的確在13日做出回應，指高姓志工下跪屬實，但具體原因仍在調查，目前雙方各執一詞，不過志工下跪的對象並非網傳的居委會主任雙親，也提醒民眾不要信謠和傳謠。
有中媒則引述老夫婦事後受訪的說法，聲稱網路所言與真相有出入，是因老翁患有肌無力、糖尿病、高血壓等，並持殘疾證，事前已曾向居委會報備，後者亦表示擬為他們上門採集樣本，只是檢測地點剛好在附近，為了不給別人麻煩，他們才和孩子一同到現場採樣。第2次核酸檢測時，他們讓年紀稍大的外孫攜全家身份證先去排隊，自己和2歲的外孫女則在後面等著，邊幫外孫女加外套，沒想到由於隊伍移動順暢，等他們到達時，外孫已經先進去檢測了，他們才會抱著外孫女向前呼喊外孫，並不是想插隊，也沒說過讓志工下跪，對網友的指責感到壓力很大。
高姓志工則坦承，自己當時因忙碌導致精神疲憊，並沒有想太多，只是想盡快安撫對方情緒，如果再遇到類似情況，不會再選擇用下跪的方式解決。
近日由於防疫壓力巨大，加上北京冬奧開幕在即，天津其他地區也曾傳出，有男子們因為檢測插隊一事爆發口角，最終在防疫人員安撫下才暫時罷休。也有小區防疫人員以拍板等樂器大唱順口溜，鼓勵民眾積極接受採檢，希望藉此舒緩雙方緊繃的情緒。
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