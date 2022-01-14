王力宏婚變Yumi遭諷「最大贏家」 閨密怒畫8重點嗆聲
女團By2妹妹Yumi捲入王力宏婚變風暴，從一開始發聲澄清自己是過往是對方正式女友，到服藥送醫，有網友聲稱Yumi是這起事件的「最大贏家」，狂登上熱搜，對此，一直自稱是Yumi閨密的「做個小孩007」再度發文為她抱不平。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-14 08:01:17｜2022-01-14 08:09:36
「做個小孩007」表示，看到網路上說「姊妹倆或成這件事裡最大的贏家、想紅想瘋了、蹭熱度」，她表示Yumi什麼都沒做，只是多年前的男朋友離婚，就被「後來者」帶節奏說是小三，「報警求助被說假、曬證據被說假……如果真的po了這麼多造假文件，人家還能現身？」她強調畢竟Yumi人在大陸，不是在台灣，要是真的造謠早就帶走了。
閨密心疼Yumi因此事被套上小三罪名，「沒有人是從石頭縫蹦出來的，都有親朋好友，被親戚傳話說xx家的女兒好像是小三耶，這贏家給你當你要不要？這不是熱度，是髒水溝。」最後，閨密畫了8個重點，強調Yumi不是小三，且真的有報警，至於李靚蕾曬沒收到By2工作室的私訊，閨密也表示「確實發了」，此事形成羅生門。（編輯：薛羽彤）