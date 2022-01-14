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Omicron來襲　COVID-19口服藥降低新冠肺炎重症機率

Omicron來襲　COVID-19口服藥降低新冠肺炎重症機率
Omicron來襲　COVID-19口服藥降低新冠肺炎重症機率

健康醫療網

2022-01-14 08:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】因應來勢洶洶的新冠肺炎Omicron變種病毒株，去（2021）年12月23日美商默沙東藥廠推出的「新冠病毒口服藥Molnupiravir」，通過美國FDA緊急使用授權EUA。默沙東藥廠全球醫藥事務處SVP（Senior Vice President）Eliav Barr博士說：「Omicron與其他新冠肺炎病毒株相異處在於棘蛋白，而我們的口服藥物作用在新冠病毒其他部分，所以可以樂觀的表示，此藥對於Omicron也有一定的幫助。」根據研究結果顯示，Molnupiravir協助降低新冠肺炎重症高風險之成人確診者30%的住院率及死亡率。 

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新冠肺炎口服藥　通過食藥署專案輸入及EUA

衛生福利部食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）為積極因應新冠病毒（COVID-19）防疫需求，於今（2022）年1月8日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學等領域專家召開會議，討論美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司的COVID-19口服抗病毒藥品Molnupiravir專案輸入申請案。

而食藥署1月11日證實，經評估Molnupiravir的療效、安全性及使用的風險效益，例如不使用該藥物的情況下，疾病轉重症或死亡率概率為何，使用後可能產生之風險，並考量國內緊急公共衛生需求，由這幾方面下去權衡後，與會專家建議依據藥事法第48條之2規定，同意核准此藥專案輸入及緊急使用授權EUA。

重症高風險之成人確診者專用　注意事項搶先看！

新冠病毒口服藥主要目的，在於降低重症高風險族群確診後轉變為重症之機率，並非用來預防染疫，也不是所有確診者都建議使用。此藥適應症包含：（1）仍在發病5日內（2）具有重症風險因子，如60歲以上年長者、糖尿病、肥胖（BMI≥30）、慢性腎病、嚴重心臟病、慢性阻塞性肺病及癌症等（3）臨床上不適用其他治療之輕、中度新冠肺炎成人確診者。

而藥物何時進口，何時可開始用，食藥署回應，仍需待指揮中心統一說明，但就此藥使用方式，食藥署藥品組林意筑專門委員提醒民眾以下幾點注意事項：

（1） 如確診新冠肺炎，發病5日內即需使用口服藥，並且應確實完成5天之完整療程，不可擅自停藥。

（2） 治療期間及治療後，需配合指揮中心的隔離政策，才能有效降低新冠肺炎的傳播率。

此外，食藥署強調，廠商也應於專案核准輸入期間執行風險管理計畫，以保障病人用藥安全。

參考資料來源：

《CNN》FDA authorizes second antiviral pill to treat Covid-19



資料來源：健康醫療網 Omicron來襲　COVID-19口服藥降低新冠肺炎重症機率

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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