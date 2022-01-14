女王也不挺！英安德魯王子捲性侵　已歸還王室贊助和軍銜

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王室消息人士透露，安德魯王子的公務會由其他王室成員代替，也不會繼續在官方身份中以「殿下」（His Royal Highness）稱呼。
安德魯王子去年遭美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）在美國曼哈頓聯邦地方法院提出民事訴訟，指控對方曾在2001年對未滿18歲的她性侵，但安德魯王子矢口否認。雖然安德魯王子的律師聲請法官撤銷這起性侵訴訟，但紐約地方法官本月12日已駁回撤銷訴訟的聲請，這意味著安德魯王子恐怕逃不了這樁官司。
安德魯王子是伊莉莎白二世和已故菲利普親王的次子，1986年獲封為約克公爵、印威內斯伯爵、凱利萊男爵，目前排在英國王位繼承序列的第9位。他於1979年加入英國皇家海軍服役，曾參與福克蘭戰爭，並於1999年時以中校階級結束現役身分。
英國《太陽報》週三報導指，安德魯有可能出售位於瑞士的山間小屋，向朱弗里支付1000萬英鎊的費用，以期能在庭外解決訴訟問題；不過朱弗里的代表律師表示，她不太可能接受一個「純粹經濟上的和解」，相關解決方式也必須能證明朱弗里並非誣告。
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