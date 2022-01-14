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女王也不挺！英安德魯王子捲性侵　已歸還王室贊助和軍銜

▲英國安德魯王子將以平民身份面對性侵訴訟。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國安德魯王子將以平民身份面對性侵訴訟。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-14 08:27:46

英國白金漢宮（Buckingham Palace）13日宣布，捲入性侵官司的安德魯王子（Prince Andrew）已經放棄軍事銜頭及王室贊助，未來將不會參與任何官方活動。

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綜合《英國廣播公司》（BBC）等外媒報導，白金漢宮聲明指出，在女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的批准和同意下，約克公爵（安德魯王子）的軍事關係和王室贊助已歸還給女王，將不再繼續承擔任何公職，會以「平民」身份來面對這場官司。

王室消息人士透露，安德魯王子的公務會由其他王室成員代替，也不會繼續在官方身份中以「殿下」（His Royal Highness）稱呼。

安德魯王子去年遭美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）在美國曼哈頓聯邦地方法院提出民事訴訟，指控對方曾在2001年對未滿18歲的她性侵，但安德魯王子矢口否認。雖然安德魯王子的律師聲請法官撤銷這起性侵訴訟，但紐約地方法官本月12日已駁回撤銷訴訟的聲請，這意味著安德魯王子恐怕逃不了這樁官司。

安德魯王子是伊莉莎白二世和已故菲利普親王的次子，1986年獲封為約克公爵、印威內斯伯爵、凱利萊男爵，目前排在英國王位繼承序列的第9位。他於1979年加入英國皇家海軍服役，曾參與福克蘭戰爭，並於1999年時以中校階級結束現役身分。

英國《太陽報》週三報導指，安德魯有可能出售位於瑞士的山間小屋，向朱弗里支付1000萬英鎊的費用，以期能在庭外解決訴訟問題；不過朱弗里的代表律師表示，她不太可能接受一個「純粹經濟上的和解」，相關解決方式也必須能證明朱弗里並非誣告。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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