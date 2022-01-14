李靚蕾曬離婚協議打臉 斥王力宏硬闖行徑：讓我備感威脅
李靚蕾和王力宏的婚變風暴再起，昨（13）日王力宏透過律師發出聲明表示，「不應該與他的前妻李靚蕾小姐單獨相處」，澄清帶3名黑衣人回家意圖，對此，李靚蕾再度發聲曝光兩人離婚協議，反嗆王力宏律師事務所只是收錢就寫了聲明稿，沒有了解事實全貌。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-14 08:52:12
李靚蕾看到王力宏的律師聲明，「在無本所律師認可的其他成人陪伴下他不應該與他的前妻李靚蕾小姐單獨相處」，且指控李靚蕾已經將離婚變成一場充滿錯誤、虛構且惡意的抹黑行動。昨日下午，李靚蕾曝光雙方離婚協議打臉王力宏律師，「雙方同意在我們最小的孩子滿21歲前，吾疆作為我單獨與三個孩子的住所，王先生除了約定的探視時間，未經我同意不得擅自進入。雙方並約定探視時間，所有王先生以外的探視者必須事前經雙方同意方可前來。」
針對王力宏聲明稿，李靚蕾提出3個疑問，「同意王力宏違反協議中約定？」「未經同意帶著三名男子企圖侵入民宅，讓我備感威脅？」「王力宏的律師事務所不了解真相，只是收錢寫信？」此外，李靚蕾昨日還曬出王力宏長期買網軍證據，證實他想利用氣球照片洗白，企圖帶風向，加上曝光離婚協議內容反擊，看來「蕾宏風暴」勢必要再延燒一波了。（編輯：薛羽彤）