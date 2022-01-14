緬甸政局亂、來台留學生增　老學長冷耀東曝台灣高教優勢

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身為來台留學的「老賢拜」，冷耀東深刻了解年輕學子來台留學時必備的技能，首先就是要懂中文，除了能夠讓在台求學之路更加便利，中文好的緬甸學生，對於未來求職也是一大加分。有鑑於此，冷耀東投入仰光孔聖國際學院的運作，規劃多元的中文學習課程，讓學生在校內就能習得流利的中文能力，這些學生就算未來不到台灣繼續深造，也能在緬甸當地的台商企業找到不錯的工作。
不過，究竟台灣高等教育有何魅力，吸引越來越多來自東南亞各國的學子前來台灣攻讀大學或研究所？冷耀東表示，他在48年前來到台灣，當時台灣的教育已有相當不錯的口碑，而且完整保留中華文化，以繁體字書寫，是當時不少東南亞華僑子弟的首選。然而，這樣的盛況在2000年後因政治問題一度中斷，直到蔡英文政府上台後，積極推動新南向政策，除了赴東南亞招生外，也提供豐厚的獎學金，重建與東南亞教育體系的連結。
2020年新冠肺炎疫情爆發後百業蕭條，不少緬甸有錢人家受到衝擊；2021年緬甸爆發政變，讓原本已經萎靡的經濟狀況更加惡化，原本計劃赴歐美留學的緬甸學子，在預算緊縮的情況下，教育品質良好、學費及生活費相對低廉的台灣，成為他們赴海外留學的最佳選擇。冷耀東指出，2020年錄取400多位緬甸僑生，相較於先前平均每年100多位成長顯著，然而因當地局勢動盪，最後成功來台就讀的學生有280位。
身為緬甸僑生的老學長，冷耀東表示，這些留學生來台就讀時僅10幾歲，年紀輕輕就離鄉背景獨自在外生活，除了興奮、緊張和徬徨的情緒，最困難的就是要在短時間內適應台灣生活，同時又要跟上學校課程，對於中文不好的緬甸留學生而言，可說是有多道關卡需要突破。