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緬甸政局亂、來台留學生增　老學長冷耀東曝台灣高教優勢

▲「緬甸留台同學會」總會長冷耀東48年前赴台求學，是緬甸僑生的老學長。(記者明安/攝)
▲「緬甸留台同學會」總會長冷耀東48年前赴台求學，是緬甸僑生的老學長。(記者明安/攝)

記者蕭子瑜/綜合報導

2022-01-14 14:00:00｜2022-01-14 14:20:55

《四方報》報導，台灣的高教享譽國際，各國僑生在台完成學業後，也有不少人決定留下來深耕、工作和成家。來自緬甸的僑生大學長冷耀東就是其中一位，在台灣超過40年的他，過去曾經參與建造台灣雪隧的工程，退休後返回緬甸推廣台灣高教，擔任「緬甸留台同學會」的總會長，希望讓更多緬甸學生有機來台求學，感受台灣的美好。

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冷耀東在民國63年（西元1974年）來台就讀高中，成功大學畢業後投身榮工處，2012年退休後返回緬甸探親，發現緬甸在民主改革、對外開放後，政府積極投入基礎建設，帶動經濟增長，許多海外緬人返國發展民生產業。趕上這波「緬甸熱」的冷耀東，因為具有多年台灣求學、工作經驗，獲邀加入「緬甸留台同學會」，意外開啟教育職涯的第二春。

身為來台留學的「老賢拜」，冷耀東深刻了解年輕學子來台留學時必備的技能，首先就是要懂中文，除了能夠讓在台求學之路更加便利，中文好的緬甸學生，對於未來求職也是一大加分。有鑑於此，冷耀東投入仰光孔聖國際學院的運作，規劃多元的中文學習課程，讓學生在校內就能習得流利的中文能力，這些學生就算未來不到台灣繼續深造，也能在緬甸當地的台商企業找到不錯的工作。

不過，究竟台灣高等教育有何魅力，吸引越來越多來自東南亞各國的學子前來台灣攻讀大學或研究所？冷耀東表示，他在48年前來到台灣，當時台灣的教育已有相當不錯的口碑，而且完整保留中華文化，以繁體字書寫，是當時不少東南亞華僑子弟的首選。然而，這樣的盛況在2000年後因政治問題一度中斷，直到蔡英文政府上台後，積極推動新南向政策，除了赴東南亞招生外，也提供豐厚的獎學金，重建與東南亞教育體系的連結。

2020年新冠肺炎疫情爆發後百業蕭條，不少緬甸有錢人家受到衝擊；2021年緬甸爆發政變，讓原本已經萎靡的經濟狀況更加惡化，原本計劃赴歐美留學的緬甸學子，在預算緊縮的情況下，教育品質良好、學費及生活費相對低廉的台灣，成為他們赴海外留學的最佳選擇。冷耀東指出，2020年錄取400多位緬甸僑生，相較於先前平均每年100多位成長顯著，然而因當地局勢動盪，最後成功來台就讀的學生有280位。

身為緬甸僑生的老學長，冷耀東表示，這些留學生來台就讀時僅10幾歲，年紀輕輕就離鄉背景獨自在外生活，除了興奮、緊張和徬徨的情緒，最困難的就是要在短時間內適應台灣生活，同時又要跟上學校課程，對於中文不好的緬甸留學生而言，可說是有多道關卡需要突破。


 

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