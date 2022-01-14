緬甸僑生想家了嗎？走進中和「緬甸街」　品嚐道地家鄉味

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在這裡，街道上到處都是寫著緬甸語的招牌，坐在小吃店外的客人，一邊喝著奶茶，一邊和朋友們用緬甸話談天說地，就像是在老家一樣，溫暖的氛圍吸引許多在台灣的緬甸造訪。
緬甸街的特色美食除了緬甸菜之外，還有雲南料理，像是雲南豆腐乳和辣蝦醬，也有許多泰式、印度料理，如咖哩雞和好吃的河粉，充份展現出緬甸文化的多元性。
緬甸人最熟悉的魚湯麵（Mohinga, 緬甸語：မုန့်ဟင်းခါး）絕對是品嚐緬甸菜的入門料厘，在緬甸街後段一座小寺廟後面，有間叫「六阿姨麵館」的隱藏小店，被許多緬甸同鄉認定為是最道地的家鄉味。
出生於緬甸大家庭的六阿姨，在30幾年前嫁來台灣，當時她因為想家，決定把家鄉「搬來」，帶著自己原本的身分創業。現在的六阿姨已經不是當年那個怯生生的緬甸女子，她能夠自在地在緬甸語和中文之間轉換著，碰到記者採訪，中文溝通完全沒問題，同時又能煮出一道道家鄉菜，讓緬甸同鄉們在她的小店裡，一起回味童年的好滋味。
有機會來到緬甸街，不妨給自己一些時間來趟美食探索，喝杯奶茶、來碗魚湯麵、吃片印度烤餅，好好品嚐道地的緬甸料理，感受這群來自異鄉的在地人，用心融入台灣社會之餘，保留屬於緬甸家鄉的記憶。