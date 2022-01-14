一波三折只為找機會　緬甸留學生曝來台求學過程

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大學時，邱玉珍赴美國就讀紐約州立大學奧爾巴尼分校（University at Albany in New York），畢業後留在當地就業，沒想到突然其來的新冠肺火疫情，打亂了她的生活步調。眼看美國疫情失控，邱玉珍的父母擔心女兒染疫，在異鄉會沒人照顧陪伴，要求她立刻返回緬甸，回家不久，她就碰上了2021年2月1日爆發的軍事政變，緬甸政局陷入動盪，邱玉珍再度為了自己的未來陷入苦思。
就在此時，她看到成功大學與國泰世華合開的東南亞國際產業碩士專班，毅然投出申請表並幸運獲選。
記者問她為什麼選擇台灣？邱玉珍表示，父母對台灣評價極高，尤其自己的母親曾來台旅遊，對台灣留下好印象。此外，她強調，台灣也是大家熟知的安全國度，父母認為邱玉珍到台灣念書，他們可以很放心。
即便如此，來台求學仍有重重關卡要克服。首先，她必須在政變下的緬甸將手中的資料交給相關機關確認、審核；再者，她必須在疫情持續惡化的情況下，等待能夠直飛台灣的班機。好不容易來到台灣了，還要熬過21天檢疫期、多達5次的PCR採檢，讓她對台灣防疫的高規格措施印象深刻。
離開檢疫中心，終於開啟了邱玉珍的台灣留學生涯，她發現其實台、緬之間的文化差異並沒有想像中來的大，最令她訝異的則是台灣的「便利性」，特別是台灣的便利商店服務多元、費用低廉，更是讓她大開眼界。
除此之外，邱玉珍也感受到班上同學對於異國文化的包容，因為她在美國留學期間發現，當地學生們有時會歧視亞洲人，拒絕與他們來往，但這樣的情況並未發現在台灣，國際學生對待彼此毫無差距，大家相處融洽；在沒有歧視、偏見的情況下，邱玉珍體驗到了最單純的留學經驗。
不過，邱玉珍也觀察到台灣的教學方式和緬甸有著不小的差距。
「這裡的教育制度好多了」，她表示因為班級人數較少，她可以更容易交到朋友，與同學交流，討論課程內容。不過她也點出台灣的教授習慣以填鴨的方式教育學生，好處是能帶著學生一步步了解課程內容，但如果是在緬甸，老師只會在課堂上講述一次，之後則會由學生自己找方法跟上並完成作業。
在台灣這段期間，邱玉珍發現，台灣人會說英文的人並不多，反倒是緬甸因為曾受英國殖民，多數民眾或多或少都會說英文，基本的問答不是問題。在這樣的情況下，她被迫必須學好中文，不僅是為了在台灣的學習和生活，也為了未來在台灣實習打好基礎、預作準備。