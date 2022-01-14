快訊／鄭文燦宣布新增6位確診 其中4人為聯邦銀行相關
社區疫情持續擴大，桃園市長鄭文燦今（14）在防疫記者會上宣布，新增了6位確診者，5位住在桃園，1位住在新北市，包括昨晚指揮中心已經證實的高職生，其中4位和聯邦銀行相關；另外兩位分別是確診金嗓歌友會會員、計程車司機的同住家人，確診居服員乾妹的丈夫，兩人都是在匡列隔離後採檢確診。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 09:17:00｜2022-01-14 10:27:20
鄭文燦說明，聯邦銀行群聚案持續擴大，新增的4位個案分別是確診行員的先生、母親、男友，以及1位在行員尾牙聚餐的西堤牛排中壢中山店打工的高職生，其中1位行員先生住在新北，詳細情況待指揮中心說明。
另外新增的2例都是之前已匡列隔離的確診者家人，其中1位病例為金嗓歌友會會員的同住家人，本身職業是餐廳的廚師，該餐廳已經暫停營業，並且匡列相關接觸者。
鄭文燦強調，目前桃園已經有1334位民眾隔離中，如同昨天預告，聯邦銀行群聚案可能還會有後續新增的確診者，將會進一步加速擴大匡列採檢的動作。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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