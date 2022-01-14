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中山醫學大學附設醫院顧問、乳房甲狀腺外科主治醫師趙子傑指出，甲狀腺位於頸部下方，分為左右兩葉，有如蝴蝶狀般的器官，主要功能為控制新陳代謝，常見的甲狀腺疾病有甲狀腺機能亢進或低下，以及甲狀腺腫大，甲狀腺腫大可分為瀰漫性腫大和結節性腫大。
他補充說明，甲狀腺結節可分為良性與惡性，也有單一或多發性，其中90％以上為良性腫瘤，但建議先進一步穿刺確認，排除甲狀腺癌的可能，有些結節具有自律性功能，分泌過多的甲狀腺荷爾蒙時，就會發生甲狀腺機能亢進，但惡性機率很低。
甲狀腺結節 3種情況要手術
一般來說，甲狀腺結節越大，惡性機率越高。研究發現，發生原因與基因遺傳、缺碘及甲狀腺慢性發炎有關，尤其是母系直屬親戚有家族史，患病機率較高；而甲狀腺機能亢進，也有約2~3％可能為惡性。
目前甲狀腺疾病的治療方式，有藥物、放射性碘131及手術切除，趙子傑醫師說，提出治療方針時，醫療團隊不僅會考量患者病況，同時也會主動與患者溝通討論，了解患者需求，再進行治療建議。經由他臨床觀察發現，許多甲狀腺機能亢進患者不願吃藥，因為控制病情至少要持續服藥一年至一年半以上，況且，仍有半數患者可能復發，這時就建議放射性碘或手術治療。不過，6~8成患者會因放射性碘治療，造成甲狀腺機能低下。若是結節過大、壓迫氣管或食道，診斷為惡性或懷疑為惡性，最好進一步手術治療。
手術輔助工具 降低併發症風險
甲狀腺周圍布滿豐富血管及神經，常見的手術併發症有副甲狀腺機能低下症，或是喉返神經麻痺，造成聲帶沙啞。很少會發生血腫，但嚴重者會造成呼吸困難，須緊急處理。
趙子傑醫師說明，目前已有先進的手術輔助工具，有效降低併發症風險，例如術中神經監測器可即時精準定位，協助醫師判斷神經的所在位置，大幅降低手術風險。另外針對血腫的問題，也有止血融合刀可有效降低出血量，尤其是進行雙側手術、頸部廓清，更能縮短手術時間，
2022甲狀腺疾病防治月 主動正視甲狀腺健康
每年的1月為世界甲狀腺疾病防治月，趙子傑醫師提醒，有家族史、曾接受頭頸部放射線治療，或職業曝露游離輻射者，建議至少接受一次甲狀腺超音波檢查；若有甲狀腺相關問題，可徵詢第二意見諮詢，但千萬不要拖延，應與主治醫師溝通討論合適的治療，以免延誤黃金治療期。甲狀腺機能亢進的病人應治療，以免因創傷、敗血症等疾病誘發造成甲狀腺風暴急症，引起生命危險。
資料來源：健康醫療網 6成患者輕忽甲狀腺疾病 遠離這癌你需要知道的事
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