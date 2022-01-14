聯邦銀行群聚案燒到西堤工讀生！王品急關店3天復業未定
桃園機場群聚感染事件持續擴大，中壢區聯邦銀行健行分行爆發群聚感染，先前該行曾在王品集團旗下的西堤牛排中壢中山店舉辦年終聚餐，中央流行疫情指揮中心昨(13)日晚間宣布，檢出1例陽性個案（待編號，Ct值22.5），為北部本國籍10多歲女性，證實為案17630職場聚餐餐廳（西堤牛排中壢中山店）的工讀生。針對這起事件，王品集團表示，昨晚該分店同仁已進入隔離所，依法隔離14天，而政府也要求該門市停業3天清消，目前內部正討論是否調配人員，讓該門市能在停業3天後復業，但仍未定案。該店從昨日即閉店清消，目前就是全力安定同仁和家屬的心情。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-14 10:19:59｜2022-01-14 10:58:51
根據指揮中心表示，個案就讀中壢區某高職，目前衛生單位已匡列該名個案校園接觸者40人及家人5人，都送往集中檢疫所隔離；另外同住家人就讀的國中及國小，都預防性停課1日。
王品集團指出，全體同仁將持續遵循「安心專案」、落實防疫規定，提供消費者最安心的用餐環境，包括實聯制、環境定期清潔消毒、戴口罩勤洗手、配戴「今日體溫卡」，確保同仁健康的服務客人。同時也會協助消費者量體溫、消毒，提供公筷母匙、用餐適當間距等防疫準備。
至於這起事件正好發生在尾牙旺季，是否造成退訂潮，以及目前集團內各品牌退訂狀況，王品集團低調表示，近期接到不少詢問餐廳清消、人員健康的詢問電話，但並沒有接到客人取消訂位。