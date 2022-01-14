無障礙校園地圖網站掛1年沒修？高虹安質疑7千萬經費亂花

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賴香伶指出，無障礙設施應朝向通用設計，消弭弱勢族群與一般人的隔閡，讓所有人都可公平、平等的使用，畢竟行動不便並非只有身心障礙者會遇到，還有像是因為意外而短期拄枴杖、坐輪椅的學生及育兒的教職員，籲請教育部推廣無障礙設施融入通用設計，並訂定長期優化計畫。
賴香伶表示，現有政策是教育部每學年度請學校於「校園無障礙設施管理平臺」，填報校內無障礙設施狀況，以及是否符合法令規章，另外也會公告學校可申請補助大專校院改善無障礙校園環境案，審核學校計畫後再核撥補助款，但審核時並未採納學生使用經驗，為改善品質及使用效能，教育部應要求學校提報核銷補助資料時，涵蓋學生實際使用經驗回饋，減少不符合需求的設施。
民眾黨團副總召、立委高虹安指出，聯合國《身心障礙者權利公約》（CRPD）2008年生效，台灣施行納入CRPD精神的《身心障礙者權利公約施行法》超過7年，政府看似未致力改善，例如可找到哪裡有無障礙設施的「臺灣大專院校無障礙校園地圖」（U-CAT），網站已經掛掉1年，教育部花1年9個月、斥資1263萬元委辦打造，如今登入只會出現「TIMED_OUT」伺服器連線時間過長，沒有回應。今天要開記者會前，原本以為教育部會通知已經修復，沒想到網站還是繼續掛掉。
高虹安指出，教育部曾拿這件事情當作績效，提及109年前已調查24所724棟建築物、9185項無障礙設施，並製作教學影片分享使用，但沒有一個學生可以透過這個系統取得資訊，這是多麼諷刺的事情。她質疑，編列7782萬元預算，到底這筆錢用到哪裡去了？呼籲教育部做事不要只做半套，不只硬體要無障礙，軟體也必須要無障礙，盡速重啟U-CAT，以及加速無障礙環境資料建置，讓身心障礙學生在校園內通行時，也能上網查詢哪邊有設施可以使用，履行CRPD「可及性／無障礙」的精神。
程心指出，政治大學在經費有限的條件下，對無障礙設施的原則是「從無到有，有再改善」，一般人在校內平凡的每一步，卻是身障者如履薄冰的日常，正因所有人都是校園設施的使用者，所以每個人的需求都應該被考量，若校園建設能看見「障礙」之外、人們的舒適度和隱性需要，友善將不再只是口號，而是人人都能共享、人人平等的通用環境。
楊聖弘認為，只要有心，一定做得到，以1950年成立的淡江大學淡水校區為例，校園延緩山丘而建，路面難免有高低起伏，不少建築物也較為老舊，要改建無障礙設施受到限制，不過在教育部及校方努力下，已有24處視障引導設施、24座斜坡道，每棟教學大樓內均依規定設置無障礙廁所（共26間），每棟教學大樓設置無障礙電梯（共14座），身障生也可騎乘特殊車輛入校。但是無障礙設施通道卻經常被機車停滿，讓他覺得「非常機車」。
游鯉綺社工師表示，校園無障礙環境正朝向全面無障礙進步中，不過在共融前提之下，應讓有特殊需求的身障生在入學前，就可由學校向教育主管機關申請改善計畫與經費，並且不受限於教育部每年的校園無障礙改善計畫，而是針對個人需求提供加強版支持服務，包括環境、輔具和人力的安排，才能讓障礙生的校園生活不受阻礙。