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北市疫苗預約系統9時開放　15分鐘湧4.3萬人預約

▲台北市副市長蔡炳坤14日上午表示，北市疫苗預約系統開放前15分鐘，就有超過4.3萬人預約成功。（資料照／台北市政府提供）
▲台北市副市長蔡炳坤14日上午表示，北市疫苗預約系統開放前15分鐘，就有超過4.3萬人預約成功。（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-01-14 10:16:03

因應中央防疫指揮中心日前宣布開放第三劑疫苗施打的間隔時間，為了能讓更多民眾施打疫苗，台北市政府今（14）日上午9時開放北市疫苗預約系統，供民眾進行線上預約。而今天一共開放了8.4萬劑的預約量，不過據副市長蔡炳坤表示，系統僅開放15分鐘，就已經有超過4.3萬人預約。

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蔡炳坤表示，疫苗預約系統今天上午9點上線，總共開出8.4萬的預約量，這當中包括了新增加的7個中型疫苗接種站，加上醫院也多增開了疫苗，以及22、23兩天的預約量能也開進來，所以總共從17日到23日，其中有8.4萬劑疫苗今天接受預約。

「開放系統後15分鐘內，已經有4.3萬人預約，大概還有4萬多的預約量，民眾持續進行預約當中。」蔡炳坤說，包括這禮拜一二，已經完成了11萬多的預約人數，總計下週將會有20萬劑的量能，提供給民眾進行施打。「當然這樣的量能可能沒辦法滿足所有市民的需求。」蔡炳坤說，大型醫院還有四種疫苗的施打門診，以及隨到隨打的服務，另外台北車站也持續每天都在提供隨到隨打，也歡迎民眾來使用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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