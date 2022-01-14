重申十八歲公民權修憲　青民協：勿讓朝野共識再次破局

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同時，期望朝野摒除自身利益，實質審查各式修憲提案，更是全體與會的青少年團體最深的期待。在本次 75 個修憲提案中，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量都有提出「十八歲公民權」的提案，但回顧 2015 年的修憲委員會， 朝野同樣是對「十八歲公民權」的提案有共識，卻因政黨間無法對其他修憲提案達成共識破局。
十八歲公民權推動聯盟呼籲，立法院各黨應針對所有修憲提案進行實質且完整的討論，並應傾聽青年世代的聲音，針對朝野有共識的「十八歲選舉權、被選舉權」的提案，應將共識化為行動，在本次的修憲討論中，能順利送出立法院於今年交由全民複決，啟動社會溝通。
青民協理事長張育萌表示，十八歲公民權談十七年無進展，自己從利害關係人，變成完成好幾次投票的公民。2015年修憲委員會破局後，台灣早就被鄰近國家超越，世界上的民主國家只剩台灣繼續用憲法剝奪年輕人參與公共事務的權力，我們已經不期待台灣成為亞洲之最，只希望這個國家能盡快將公民權還給年輕人。
張育萌進一步指出，台灣一級閣員平均年齡是 62 歲，國會立委平均年齡 52 歲，地方議員部分，台北議員平均 50 歲、高雄與新北平均 53 歲、桃園 54 歲、台中 55 歲，台南則是 57 歲，閣員與民代大多由資深公民擔任，難以反映年輕選民的聲音。
「能夠透過修憲，讓年輕人擁有參與公共事務的權利，當然也應該下修被選舉權，如果我們不認同年輕人參與政治，在民主國家中，就像面對我們不認同的所有候選人一樣，不要把選票投給他就好，而不是剝奪對方的參政權利」，張育萌說，這次的修憲時刻，可能是台灣歷史上距離 18 歲公民權最接近的一刻，任何政黨或政治人物反對修憲，就是支持透過憲法限制年輕人的基本權利，這樣的政黨與政治人物， 就該被歷史淘汰。