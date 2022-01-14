抗Omicron！拜登宣布將免費發口罩　外媒：可能為中國製

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拜登稱口罩是幫助控制Omicron傳播的重要工具。他表示，「我知道，對一些美國人來說，口罩並不總是買得起或方便得到。因此下週我們將宣布如何讓美國人民免費獲得高質量的口罩。」
拜登同時也宣布，將會加碼購買5億份快篩試劑，並向6個州派遣120名軍事醫務人員，以幫助不堪重負的醫療機構緩解員工短缺問題。
有專家認為，拜登所說的「高質量口罩」可能會是KN95或是N95，有說法指出，這類型的口罩比起布口罩或是外科口罩更能抵禦Omicron變異株。
《美國之音》報導指出，拜登並沒有說明，免費提供的高質量口罩會是「美國製造」還是「中國製造」，但是很大機率會是「中國製造」。
《福斯電視台》記者Jacqui Heinrich日前在推特上表示，由於Omicron變異株的傳播力強，國壞大下的主治醫生最近下令將眾院內的口罩升級至N95或KN95。但主治醫生辦公室提供給議員的KN95口罩都是「中國製造」。
有議員向Heinrich透露，435位美國眾議員臉上都戴著印有「中國製造」的口罩。有網友就留言詢問「有沒有其他選擇？找一家大量生產的美國製造商。」
在紐澤西開設口罩廠的陳軍告訴《美國之音》，在去年拜登簽署「買美國貨」的行政命令之後，從中國進口口罩是零關稅，但是從中國買原料和設備卻要加17%的關稅，加上美國本身的保險、勞工，成本比中國貴到1到1.5倍。陳軍進一步表示，想生產高質量口罩也不容易，「申請遞交半年還沒有下文，審批流程非常官僚，拖的時間非常長。」陳軍更說，「若按照現在的做法，那美國永遠不可能跟中國競爭，差得遠了。」
不過針對拜登免費發放口罩政策，紐約中華公所主席於金山雖然表示歡迎，但他同時也認為似乎並非急需，「我們中國承接邊到處都有賣KN95和普通口罩，價錢很便宜，是不是高質量不知道。」
根據最新數據，美國12日就有超過15萬1000人因新冠病毒感染住院。約翰霍普金斯大學數據顯示，美國上周平均每天增加74萬7260例，這些數字都已經創下了歷史新高。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。