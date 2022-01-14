林姿妙遭廉政署搜索約談！陳歐珀：宜蘭核心價值的震撼
宜蘭縣長林姿妙昨遭檢廉搜索約談，今（14）日凌晨3時52分移送宜蘭地檢署複訊，檢方漏夜偵訊後，上午9時許讓她無保請回，相關訊息引發宜蘭政壇震撼。宜蘭出身的民進黨立委陳歐珀今（14）日對此表示，這衝擊的不只選情，而是宜蘭核心價值震撼，司法應該勿枉勿縱，查明真相。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-14 10:37:01
宜蘭地檢署昨指揮廉政署搜索宜蘭縣政府等30餘處，並帶回林姿妙等人約詢，今日凌晨林姿妙被送至地檢署複訊，上午9時12分林姿妙無保請回並離開地檢署。由於目前檢方尚未說明案由，外界都議論紛紛。
出身宜蘭的民進黨立委陳歐珀今日受訪表示，司法應該勿枉勿縱，查明真相，尤其在接近選舉時刻發生，檢調應儘速查明。被問及是否因為選舉而刻意操作？陳說，「至少我所了解，民進黨在宜蘭不會做這種政治操作」。
至於地方是否早有耳聞？陳歐珀說，自己忙於立委工作並不清楚，但請檢調查明，任何過多揣測都不必要。陳也說，林姿妙在宜蘭自稱全家服務，全家為宜蘭奔波，有沒有逾越交由檢調調查。
被問及是否有準備再戰宜蘭縣長？陳歐珀則說，沒有，自己就專心做好立委工作，林姿妙事件的衝擊不只選情，而是宜蘭核心價值震撼，但自己對於參選縣長目前沒有任何想法。