5度雙料入圍！凱特布蘭琪再獲美國演員工會獎青睞

探照燈影業強勢問鼎奧斯卡大片《夜路》由金獎導演吉勒摩戴托羅醞釀30年，終於在因緣際會下令他如願以償，也在疫情爆發之初率先停拍，並在重啟拍攝後設下防疫典範。凱特布蘭琪以本片再獲2022美國演員工會獎青睞，入圍傑出女配角，這也是她第五度雙料入圍。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-14 12:30:00
2022美國演員工會獎甫於日前公佈入圍名單，凱特布蘭琪以《夜路》中勾心鬥角的精湛演技入圍傑出女配角提名，更以《千萬別抬頭》第七度入圍傑出整體演出，打破所有演員獲得該項目最多提名的紀錄。《夜路》是吉勒摩戴托羅醞釀30年的壓箱計劃，30年前在從他首部導演長片《魔鬼銀爪》合作至今的老搭檔朗帕爾曼引薦下，他在帕爾曼家中看了經典原版電影，並深深愛上該片後拜讀的原著小說，因而對於重拍躍躍欲試，可惜版權在美國龍頭片廠二十世紀影業手上，取得難如登天；20多年後，他因緣際會以二十世紀影業旗下探照燈影業的《水底情深》大獲成功，令他得以進而在事隔長達30年後如願以償完成重拍。
其實《夜路》早在2020年初即已開拍，未料當年三月全球疫情大爆發，吉勒摩戴托羅、亦為製片的布萊德利庫柏和製片群討論後忍痛停止拍攝，是世界上最早停擺的電影製作之一，戴托羅雖對電影創作懷抱無比熱忱，卻仍把劇組生命安全置於凌駕一切之上，蔚為引領影壇防疫、以安全至上為最高準則的表率先鋒；停拍六個月後也成為首先重啟拍攝的電影之一。