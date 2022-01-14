給我試試看！俄羅斯威脅：敢制裁元首　將視同斷交

美國參議院外交關係委員會主席梅南德斯（Bob Menendez），本月12日公布最新制裁法案草案，將包含俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在內的俄羅斯政府、軍事高層，以及主要銀行機構和國內企業等列入可能制裁對象，希望能嚇阻俄國入侵烏克蘭；對此克里姆林宮則威脅，如果美國真的制裁國家元首（蒲亭），是非常惡劣的行徑，將會視同斷交。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-14 11:05:53
綜合《商業內幕》等外媒報導，俄羅斯近期在烏克蘭邊境集結了數萬名士兵，讓烏國備感威脅，北約和歐盟等國際組織也紛紛介入調停，但都沒有明顯效果，眼看局勢持續緊繃，美國參議院於本週三公布了一項新的制裁法案，意在防止俄羅斯入侵烏克蘭。
外交關係委員會主席梅南德斯表示，沒有理由相信蒲亭是真誠的進行談判，也不相信他對烏克蘭主權和領土完整有表現出任何新的尊重。
不過，俄媒引述克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）的發言，警告道：「對國家元首和俄羅斯元首實施制裁是一項令人髮指的措施，可視同關係破裂」，威脅若因烏克蘭危機制裁蒲亭，不排除與美國斷交。
佩斯科夫並聲稱，俄羅斯會時刻準備好，永遠以最符合俄國國家利益的選項為優先，並針對部分國家採取的不友善行動，「無可避免」的做出回應。